Київ — головна мета: Ігнат озвучив логіку ЗС РФ під час масованих ударів (відео)

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ, росіяни можуть спробувати атакувати критичну інфраструктуру України надалі. Згідно зі статистикою, столиця найбільше піддається ворожим атакам, тому має бути добре захищена.

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Бійці Повітряних сил ЗСУ успішно впоралися з подвійною атакою, проведеною силами Російської Федерації вранці 21 вересня. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його інформацією, атака була здійснена стратегічною авіацією Ту-95 з району, розташованого на захід від Енгельса, де розташований військовий аеродром у Саратовській області РФ. З цієї точки було випущено ракети в кілька хвиль, атакуючи різні регіони та змінюючи маршрути.

"Цих ракет були десятки, і Повітряні сили, і Сили оборони відпрацьовували, як завжди, застосовуючи й винищувальну авіацію, і зенітно-ракетні війська, мобільні вогневі групи. Загалом командувач Повітряних сил відзначив роботу наших захисників неба, її можна вважати успішною, але почекаємо на всі результати", — заявив Ігнат.

Він зазначив, що атака була значною за своїм масштабом, проте система ППО впоралася гідно.

"Ворожа атака охопила велику територію. Ми спостерігали ракети, що рухаються зі сходу на захід і повертаються в центральні області", — сказав він в інтерв'ю.

Ігнат зазначив, що противник використовує різноманітні тактики, напрямки та види озброєнь.

"Цього разу ракети досягли багатьох областей, але система ППО спрацювала ефективно", — додав він.

Представник ЗСУ також нагадав про атаку на Кременчуцький НПЗ, здійснену Росією 20 вересня, і зауважив, що не виключено, що противник обиратиме подібні цілі для атаки критичної інфраструктури.

За статистикою Київ атакують найчастіше

За словами Ігната, столиця — один з основних напрямків атак Збройних сил РФ. Саме тому Київ має бути захищений таким чином, щоб мати змогу відбити всі удари.

"Якщо взяти статистику, то найбільше атакують Київ. Тому потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Київ не так далеко від кордону з Росією", — розповів Гнат.

Масована атака Києва та міст України 21 вересня — останні новини

У ніч на 21 вересня в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу, і Росія провела масований запуск крилатих ракет у кілька хвиль. Вибухи прогриміли в Києві та кількох областях. Унаслідок атаки в Києві постраждало семеро людей, також було зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці.

У Черкасах унаслідок падіння уламків ракет під час атаки Росії є влучання в готель у центрі міста, постраждали десять осіб.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони знищили 36 із 43-х ракет, які ЗС РФ запустили 21 вересня. Йдеться про крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.