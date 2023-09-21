Киев — главная цель: Игнат озвучил логику ВС РФ во время массированных ударов (видео)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, россияне могут попытаться атаковать критическую инфраструктуру Украины в дальнейшем. Согласно статистике, столица больше всего подвержена вражеским атакам, поэтому должна быть хорошо защищена.

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Бойцы Воздушных сил ВСУ успешно справились с двойной атакой, проведенной силами Российской Федерации утром 21 сентября. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

По его информации, атака была осуществлена стратегической авиацией Ту-95 из района, находящегося к западу от Энгельса, где расположен военный аэродром в Саратовской области РФ. С этой точки были выпущены ракеты в несколько волн, атакуя разные регионы и изменяя маршруты.

"Этих ракет были десятки, и Воздушные силы, и Силы обороны отрабатывали, как всегда, применяя и истребительную авиацию, и зенитно-ракетные войска, мобильные огневые группы. В общем командующий Воздушных сил отметил работу наших защитников неба, ее можно считать успешной, но подождем всех результатов", — заявил Игнат.

Он отметил, что атака была значительной по своему масштабу, однако система ПВО справилась достойно.

"Вражеская атака охватила обширную территорию. Мы наблюдали ракеты, двигающиеся с востока на запад и возвращающиеся в центральные области", — сказал он в интервью.

Игнат отметил, что противник использует разнообразные тактики, направления и виды вооружений.

"На этот раз ракеты достигли многих областей, но система ПВО сработала эффективно", — добавил он.

Представитель ВСУ также напомнил об атаке на Кременчугский НПЗ, совершенной Россией 20 сентября, и отметил, что не исключено, что противник будет выбирать подобные цели для атаки критической инфраструктуры.

По статистике Киев атакуют чаще всего

По словам Игната, столица — одно из основных направлений атак Вооруженных сил РФ. Именно поэтому Киев должен быть защищен таким образом, чтобы иметь возможность отразить все удары.

"Если взять статистику, то больше всего атакуют Киев. Поэтому нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Киев не так далеко от границы с Россией", — рассказал Игнат.

Массированная атака Киева и городов Украины 21 сентября — последние новости

В ночь на 21 сентября во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, и Россия провела массированный запуск крылатых ракет в несколько волн. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях. В результате атаки на Киеве пострадали семь человек, также было зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы.

В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в отель в центре города, пострадали десять человек.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы обороны уничтожили 36 из 43-х ракет, которые ВС РФ запустили 21 сентября. Речь идет о крылатых ракетах воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.