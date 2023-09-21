Уперше за півроку: РФ атакувала енергетичний об'єкт у Рівненській області (відео)

За словами міністра енергетичної інфраструктури, наразі ситуація стабілізувалася і об'єкт працює в нормальному режимі.

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У Міністерстві енергетики підтвердили, що в четвер, 21 вересня, сталася перша атака на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив профільний міністр Герман Галущенко.

Галущенко повідомив, що атака сталася в Рівненській області, але наразі ситуація стабілізувалася і об'єкт працює в нормальному режимі.

Також рятувальники успішно усунули наслідки ракетного удару, завданого по об'єкту цивільної інфраструктури в Рівному — станції технічного обслуговування автомобілів (СТО).

Він також додав, що внаслідок ракетної атаки попередньо немає жертв і постраждалих. Унаслідок інциденту знищено вогнем 5 автомобілів, а 3 автомобілі зазнали пошкоджень. Крім того, у пригоді постраждали два житлових будинки, отримавши пошкодження.

Удар по Рівному 21 вересня: що відомо

Частина міста залишилася без світла внаслідок ракетних ударів по Рівному. За словами голови Рівненської ОВА Віталія Коваля, є влучання в цивільну та енергетичну інфраструктуру обласного центру. Зокрема, зафіксовано влучання ворожої ракети на територію СТО, де пошкоджено п'ять автомобілів.

Коваль зазначив, що жертв серед населення немає.

Повідомляється, що енергетики активно працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, що 21 вересня в низці міст України пролунали вибухи. Так, у кількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет, які спричинили пожежі та руйнування. Частина столиці виявилася знеструмленою.