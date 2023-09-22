"Ми Київська Русь": Буданов заявив про необхідність повернення української історії

Російська Федерація користується інструментом підміни реальності. Росіяни штучно вигадують різні історії для народів, які хочуть захопити, наголосили в розвідці.

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Голова Головного управління Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов заявив, що Україна повинна повернути свою історію. Про це він повідомив в інтерв’ю Дмитрові Комарову для проєкту "Рік. Харківщина", передає пресслужба ГУР у Telegram.

"Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і Москву палили свого часу. Русь у ті часи в Константинополь заходила", — сказав Кирило Буданов.

Він наголосив, що українська історія є славетною, тому її потрібно повернути.

Зі слів Буданова, тактика Росії при спробі окупації чужих територій полягає у зміні реальності, зокрема історії. Росіяни починають штучно вигадувати різні історії для регіонів, заявляючи, що все є російськими землями.

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"Розповідають (росіяни, — ред.), що їхньої історії (народів, які намагаються захопити, — ред.) не існує, вона неправильна, що все це історично російські землі, що немає там таких народів", ― пояснив Кирило Буданов.

У пресслужбі додали, що документальний фільм Дмитра Комарова "Рік. Харківщина" вийде на екрани 29 вересня 2023 року о 20:30 на телеканалі "1+1".

Нагадаємо, 18 вересня керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що в Російській Федерації можуть закінчитися ресурси на війну в Україні. Тоді як головною перевагою російської армії є лише чисельність особового складу.

Того ж дня Буданов заявив, що Москві не варто розраховувати на військовий парад у Києві. Крім цього, він зазначив, що Росія може втратити ще до початку зими сухопутний зв’язок з тимчасово окупованим Кримом, оскільки ЗСУ місцями пробили першу оборонну лінію російських військових у Запорізькій області.