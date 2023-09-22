"Мы Киевская Русь": Буданов заявил о необходимости возвращения украинской истории

Российская Федерация пользуется инструментом подмены реальности. Россияне искусственно придумывают разные истории для народов, которые хотят захватить, отметили в разведке.

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Глава Главного управления Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов заявил, что Украина должна вернуть свою историю. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Комарову для проекта "Рік. Харьківщина", передает пресс-служба ГУР в Telegram.

"Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в те времена в Константинополь заходила", — сказал Кирилл Буданов.

Он отметил, что украинская история является славной, поэтому ее нужно вернуть.

По словам Буданова, тактика России при попытке оккупации чужих территорий заключается в изменении реальности, в частности истории. Россияне начинают искусственно придумывать разные истории для регионов, заявляя, что все является российскими землями.

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"Подмена реальности": Буданов назвал 3 решающих фактора при наступлении на Харьковщине

"Рассказывают (россияне, — ред.), что их истории (народов, которые пытаются захватить, — ред.) не существует, она неправильная, что все это исторически русские земли, что нет там таких народов", — пояснил Кирилл Буданов.

В пресс-службе добавили, что документальный фильм Дмитрия Комарова "Рік. Харьківщина" выйдет на экраны 29 сентября 2023 года в 20:30 на телеканале "1+1".

Напомним, 18 сентября руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что в Российской Федерации могут закончиться ресурсы на войну в Украине. Тогда как главным преимуществом российской армии является лишь численность личного состава.

В тот же день Буданов заявил, что Москве не стоит рассчитывать на военный парад в Киеве. Кроме этого, он отметил, что Россия может потерять еще до начала зимы сухопутную связь с временно оккупированным Крымом, поскольку ВСУ местами пробили первую оборонительную линию российских военных в Запорожской области.