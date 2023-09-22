Широке поле можливостей: які засоби ППО може виробляти Україна разом із США

Очікувати на прихід гігантів як Lockheed Martin було б занадто оптимістично, вважають експерти. Проте США могли б спільно виробляти комплекси для боротьби з дронами чи інтегрувати західні ракети на радянські ЗРК.

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Під час візиту президента України Володимира Зеленського в США, було досягнуто домовленості про спільне виробництво необхідної зброї, зокрема засобів ППО. Defense Express розбиралось, про що може йти мова.

Першим спадає на думку американський ЗРК Patriot, але у виданні кажуть, що це не надто реалістичний варіант. Проте є значна кількість варіантів спільного виробництва засобів протиповітряної оборони.

"Будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО", — казав український президент.

Проте наразі Мінстратегпром підписав лише три меморандуми про розуміння з американськими асоціаціями зброярів:

Global Defense & Industry Alliance;

Arizona Defense & Industry Coalition;

Utah Aerospace and Defense Assiciation.

У виданні зазначають, що вони не виробляють озброєнь. Компанії є некомерційними організаціями, які займаються підтримкою та захистом оборонних компаній в Аризоні та Юті. Попри те, що це не прямі домовленості з виробниками, в Аризоні є підрозділи Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, RTX, Honeywell, L3 Haris та інші компанії.

Україні складно розраховувати, що такий гігант як Lockheed Martin чи RTX будуть будувати заводи в охопленій війною країні. Проте прагматичним є варіант виробництва артилерійських зенітних систем для перехоплення дронів. Поріг входження у такі розробки доволі низький й досяжний навіть для невеликих компаній.

Американські оборонні компанії також можуть прискорити роботи з інтеграції західних ракет в радянські ЗРК. Наприклад, існує інформація, що ЗРК "Бук" оснастили ракетами RIM-7. Також можна було б поставити західні зенітні ракети на ЗРК "Стріла-10".

ЗРК "Стріла-10" Фото: the drive

Такі проєкти можуть зацікавити невеликі компанії із США. Проте тут важливим є те, що Україна має власні напрацювання зі створення нових зенітно-ракетних комплексів чи ракет. США могли б прискорити такі розробки.

Нагадаємо, 16 вересня ЗСУ знищили два ЗРК "Бук-М3" російських військ на Донбасі.

В середині серпня Rheinmetall писали, що підприємство з ремонту західних танків запрацює в Україні до кінця місяця.