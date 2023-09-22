Куди подівся флот: у ЗСУ розповіли, як удари по кораблях ЧФ вплинули на ситуацію в морі (відео)

За словами спікера ВМС Дмитра Плетенчука, росіяни стали переважно виводити в море прикордонні судна, тоді як кораблі військово-морського флоту рідко виходять у відкрите море.

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У Чорному морі в останній місяць російські прикордонні кораблі переважають за кількістю перед представниками Військово-морського флоту Чорноморського флоту РФ. Про це повідомив Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України, в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому 22 вересня.

За його словами, зазвичай прикордонні судна розміщуються поблизу Керченської протоки. Плетенчук зазначив, що понад місяць спостерігається дисбаланс у чисельності з російською стороною. Більшість прикордонних суден зосереджуються на схід і північний схід від Чорного моря, ближче до російських берегів і Керченської протоки.

"За фактом бачимо, що понад місяць прикордонників у морі більше, ніж представників військово-морського флоту Чорноморського флоту РФ. Якщо тих зазвичай понад 10 одиниць навколо Керченської протоки, навколо так званого Керченського мосту, то бойових кораблів ми бачили більше тільки один раз. Під час наших навчань "Сі Бриз". В останній день вони вивели 15 бойових одиниць у море і швиденько їх завели назад", — повідомив Плетенчук.

Плетенчук також зазначив, що військові кораблі Росії рідко виходять у відкрите море і зараз відсутні в південно-західній частині Чорного моря.

"Наприклад, зараз три одиниці в морі. Якщо ви пам'ятаєте, їх раніше було набагато більше. Носіїв узагалі немає. Чи стало це результатом постійної роботи? Швидше за все, так. Ми не можемо напевно це стверджувати, тому що сказати, що в голові у російських тактиків, ми не можемо", — додав Плетенчук.

Раніше, 21 вересня, Наталія Гуменюк, керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь", повідомила про те, що Росія вивела всі свої десантні кораблі з кримських баз і перекинула їх на російську територію. Також зазначено, що корабельне угруповання РФ продовжує маневрувати в тому районі, який вважає для себе відносно безпечним, рухаючись у напрямку східного узбережжя Криму і Новоросійська.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Севастопольському морському заводу 13 вересня було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" проєкту 775. Судячи з оприлюднених із Мережі фото, великий десантний корабель втратив усю надбудову.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Крім "Калібрів" підводний човен є носієм торпед і мін.