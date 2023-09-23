"Відразу після бунту в РФ": Буданов розповів, який мем за час війни став його улюбленим (фото)

За словами очільника розвідки військової розвідки, він не має жодного стосунку до розповсюдження гумористичних картинок у мережі, проте деякі все ж дивують його.

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За час повномасштабної війни РФ проти України накопичилася величезна кількість мемів, які пов'язані з провалами противника й діями української сторони. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов в інтерв'ю порталу The War Zone розповів, який мем про себе вважає найулюбленішим.

Досить часто представник розвідки стає головним героєм смішних картинок, які користувачі генерують у мережі. Сам Кирило Буданов зазначив, що не має жодного впливу на появу творчих проявів громадян, але деякі з них, що траплялися на очі, сильно його дивували.

Кирило Буданов відреагував на меми про себе Фото: Twitter

"Це був мем із головою Євгена Пригожина (голова ПВК "Вагнер", — ред.) і моєю. Це було відразу після спроби бунту в РФ, і мемом були чотири фото. Перше було моє, і я сказав, що дам тобі знак. А потім він запитує, що це буде за знак, і я кажу, що ти його зрозумієш. На наступному фото я лисий (сміється)", — ідеться в повідомленні.

До слова, окрему увагу в інтерв'ю було приділено ймовірній загибелі Євгена Пригожина. Кирило Буданов досі не впевнений, що очільник ПВК "Вагнер" справді загинув в авіакатастрофі, яка сталася 23 серпня. Немає жодних прямих доказів цієї події.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що Кирило Буданов заявив про необхідність повернення української історії. За його словами, противник користується інструментом підміни реальності. Росіяни штучно вигадують різні історії для народів, які хочуть захопити.