"Сразу после бунта в РФ": Буданов рассказал, какой мем за время войны стал его любимым (фото)
По словам главы разведки военной разведки, он не имеет никакого отношения к распространению юмористических картинок в сети, однако некоторые все же удивляют его.
За время полномасштабной войны РФ против Украины накопилось огромное количество мемов, которые связаны с провалами противника и действиями украинской стороны. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в интервью порталу The War Zone рассказал, какой мем о себе считает самым любимым.
Довольно часто представитель разведки становится главным героем смешных картинок, которые пользователи генерируют в сети. Сам Кирилл Буданов отметил, что не имеет никакого влияние на появление творческих проявлений граждан, но некоторые из них, которые попадались на глаза, сильно его удивляли.
"Это был мем с головой Евгения Пригожина (глава ЧВК "Вагнер", — ред.) и моей. Это было сразу после попытки бунта в РФ, и мемом были четыре фото. Первое было мое, и я сказал, что дам тебе знак. А потом он спрашивает, что это будет за знак, и я говорю, что ты его поймешь. На следующем фото я лысый (смеется)", — говорится в сообщении.
К слову, отдельное внимание в интервью было уделено вероятной гибели Евгения Пригожина. Кирилл Буданов до сих пор не уверен, что глава ЧВК "Вагнер" действительно погиб в авиакатастрофе, которая произошла 23 августа. Нет никаких прямых доказательств этого события.
Напомним, 22 сентября сообщалось, что Кирилл Буданов заявил о необходимости возвращения украинской истории. По его словам, противник пользуется инструментом подмены реальности. Россияне искусственно придумывают разные истории для народов, которые хотят захватить.