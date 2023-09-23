"Сразу после бунта в РФ": Буданов рассказал, какой мем за время войны стал его любимым (фото)

По словам главы разведки военной разведки, он не имеет никакого отношения к распространению юмористических картинок в сети, однако некоторые все же удивляют его.

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За время полномасштабной войны РФ против Украины накопилось огромное количество мемов, которые связаны с провалами противника и действиями украинской стороны. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в интервью порталу The War Zone рассказал, какой мем о себе считает самым любимым.

Довольно часто представитель разведки становится главным героем смешных картинок, которые пользователи генерируют в сети. Сам Кирилл Буданов отметил, что не имеет никакого влияние на появление творческих проявлений граждан, но некоторые из них, которые попадались на глаза, сильно его удивляли.

Кирилл Буданов отреагировал на мемы про себя Фото: Twitter

"Это был мем с головой Евгения Пригожина (глава ЧВК "Вагнер", — ред.) и моей. Это было сразу после попытки бунта в РФ, и мемом были четыре фото. Первое было мое, и я сказал, что дам тебе знак. А потом он спрашивает, что это будет за знак, и я говорю, что ты его поймешь. На следующем фото я лысый (смеется)", — говорится в сообщении.

К слову, отдельное внимание в интервью было уделено вероятной гибели Евгения Пригожина. Кирилл Буданов до сих пор не уверен, что глава ЧВК "Вагнер" действительно погиб в авиакатастрофе, которая произошла 23 августа. Нет никаких прямых доказательств этого события.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что Кирилл Буданов заявил о необходимости возвращения украинской истории. По его словам, противник пользуется инструментом подмены реальности. Россияне искусственно придумывают разные истории для народов, которые хотят захватить.