Програма SiAW: ВПС США замовили революційну зброю для боротьби зі швидкими цілями

Головною перевагою розробки полягає в тому, що ракета виявляє цілі за радіочастотними сигналами, не видаючи свого місця розташування. Це загалом значно підвищує виживаність носія, а також ефективність удару по противнику.

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Військово-повітряні сили США уклали контракт з корпорацією Northrop Grumman на поставку інноваційної зброї — ракети SiAW, яка зможе атакувати наземні та повітряні цілі за радіочастотними сигналами. Таким чином це озброєння дасть змогу значно підвищити ефективність американських збройних сил. Про укладення угоди на суму 705 млн доларів повідомила пресслужба Northrop 25 вересня.

"Під час розроблення SiAW компанія Northrop Grumman використає досвід проєктування, розроблення та виробництва систем озброєння, що дасть змогу реалізувати пріоритети ВПС у сфері цифрових технологій і прискорити створення бойових засобів", — ідеться в пресрелізі компанії.

Повідомляється, що фахівці Northrop протягом найближчих 36 місяців проведуть роботи з інтеграції платформи і завершення інтенсивної програми льотних випробувань — найважливішої фази швидкого створення прототипів.

Усі ці роботи каліфорнійська корпорація проводитиме на своєму підприємстві в Нортріджі та в центрі інтеграції сучасних ракет — балістичній лабораторії Allegany, розташованій у Західній Вірджинії.

Що відомо про ракету SiAW

Боєприпас Stand-in Attack Weapon (SiAW) — це революційна зброя класу "повітря-земля", спеціально призначена для нейтралізації швидкорухомих і непередбачуваних цілей противника. Як інноваційна відповідь на все більш складні загрози зброя має відкритий архітектурний інтерфейс. Ця перевага забезпечує швидку модернізацію підсистем, що дозволяє оснастити збройні сили розширеними можливостями.

Відповідно до амбітної концепції ВПС планують почати експлуатацію SiAW до 2026 року. Розробка і поставка на озброєння передбачає кілька сегментів:

перша фаза завершується льотними випробуваннями керованої ракети;

друга фаза завершується трьома додатковими льотними випробуваннями і постачанням залишених прототипів ракет SiAW.

Спектр застосування

Ракета SiAW класу "повітря-земля" застосовуватиметься літаками п'ятого покоління, таких як F-35 і B-21. Вона призначена для знищення броньованої техніки — танків і бронетранспортерів. Швидкість і маневреність цих цілей робить їх складними для ураження, але система SiAW забезпечує ефективне рішення для боротьби з ними.

SiAW класу "повітря-повітря" і "земля-повітря" призначені для ураження військових цілей, які швидко рухаються в небі — це літаки, винищувачі, бойові вертольоти і безпілотні літальні апарати.

Ці цілі часто мають високу маневреність і швидкість польоту, що ускладнює їх ураження традиційною зенітною зброєю. Однак технології Northrop дають можливість оснастити ракети передовими системами наведення, що дає змогу ефективно відстежувати і перехоплювати такі цілі.

Головною перевагою SiAW полягає в тому, що ракета виявляє цілі за радіочастотними сигналами, не видаючи свого місця розташування. Це підвищує шанси на виживання літака-носія і зменшує ризик виявлення противником.

Раніше повідомлялося, що ВПС США опублікували нові фотографії стелс-бомбардувальника B-21 Raider, які дають змогу порівняти його з попередником B-2 Spirit. На нових знімках помітні особливості компонування — розташування скла та ілюмінаторів, повітрозабірників, а також стійок шасі.