"Будуть відповідати за все": в Одесі постраждали 9 об'єктів ЮНЕСКО через ракетний удар ЗС РФ (фото)

За даними Мінкультури, усі руйнування було зафіксовано, щоб згодом РФ понесла відповідальність за скоєне.

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У понеділок, 25 вересня, російські окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл Одеси. Унаслідок атаки постраждали дев'ять об'єктів, що входять до охоронної зони ЮНЕСКО. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України.

Так, унаслідок вибухів пошкоджено:

Воронцовський палац (1824-1829), пров. Воронцовський, 2;

Будинок Маріні, Ашкіназі (кін. XIX ст.), бульвар Приморський, 3;

Будинок Серато і Верані (1824-1826), бульвар Приморський, 4;

Будинок прибутковий Лерхе (1823-1826), бульвар Приморський, 5;

Будинок Зонтага (1826-1827, 1850), бульвар Приморський, 6;

Будинок Завадовського (1830), Приморський бульвар, 8;

Палац (обсяг фасадної будівлі) (1829-1830), бульвар Приморський, 9;

Палац Лопухіна, Раллі, готель "Лондонський" (1827, 1851, 1898-1899), бульвар Приморський, 11;

Будинок Золотарьова, Маса (1820-ті, 1872), бульвар Приморський, 12.

Зазначені будівлі являють собою архітектурні пам'ятки національного значення. Крім того, також постраждали житлові будинки.

"Усі злочини росіян детально фіксуються, ворог обов'язково відповідатиме за все заподіяне", — наголосив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

в Одесі постраждали 9 об'єктів ЮНЕСКО через ракетний удар ЗС РФ в Одесі постраждали 9 об'єктів ЮНЕСКО через ракетний удар ЗС РФ в Одесі постраждали 9 об'єктів ЮНЕСКО через ракетний удар ЗС РФ в Одесі постраждали 9 об'єктів ЮНЕСКО через ракетний удар ЗС РФ

Обстріл Одеси 25 вересня: що відомо

За даними Сил оборони півдня, вночі на 25 вересня ЗС РФ спрямували на Одесу й область 19 дронів-камікадзе Shahed і 12 ракет "Калібр". Усі безпілотники та дві ракети вдалося знищити силам ППО. Також ворог запустив по Одесі 2 надзвукові ракети "Онікс". У місті зазнав суттєвих пошкоджень морський вокзал, а також загорівся привокзальний готель.

Пізніше в Державній службі надзвичайних ситуацій показали, як гасили пожежу в готелі "Одеса".

Представник голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що ЗС РФ навмисно били по портовій інфраструктурі. Він повідомив, що внаслідок атаки постраждала жінка і зазнали пошкоджень кілька приватних будинків.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив відео роботи зенітної бригади, яка відбивала повітряну атаку Росії. Також для цього були залучені авіація та сили ППО.

Нагадаємо, 22 вересня в Севастополі зазнав удару штаб Чорноморського флоту РФ. Пізніше цю подію прокоментували в Повітряних силах ЗСУ.