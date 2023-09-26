Над містом здіймається дим: у центрі Донецька пролунали вибухи, — соцмережі (відео)

За словами російського воєнкора Андрія Руденка, в окупованому місті зафіксовано два прильоти.

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Удень 26 вересня в центрі окупованого Донецька пролунали вибухи. У результаті почав підніматися дим над Донецьким металургійним заводом. Про це повідомив Telegram-канал"Типичный Донецк".

Як зазначив російський військкор Андрій Руденко у себе в Telegram, у центрі міста було два прильоти.

Офіційних коментарів від окупаційної влади на момент написання новини немає. Місцеві жителі діляться кадрами з місця події.

Вибухи в Донецьку

Нагадаємо, що 26 вересня окупанти заявили про знищення 12 БПЛА і ракети над Кримом. У Міноборони РФ стверджують, що українські БПЛА нібито атакували Курську та Бєлгородську області. Водночас окупаційна влада Криму повідомила про ракетну атаку в районі аеродрому "Бельбек".

Крім того, як повідомляється, у російському Таганрозі прогриміли потужні вибухи. Жителі міста чули щонайменше два вибухи. Місцеві пабліки припустили, що в регіоні активно працюють системи ППО.