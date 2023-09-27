"Слабо підготовлені": в ISW пояснили, чому РФ не укомплектувала оборону на півдні України

За даними експертів, через успішне просування Сил оборони сильно деградували елітні частини ПДВ Росії, які відповідали за контратаки на фронті.

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Окупаційні війська перемістили сили частини 42-ї мотострілецької дивізії аж до Токмака. Це вказує на те, що російське командування не посилило оборону в глибині на півдні України. Про це повідомляється у звіті ISW.

У джерелі припускають, що ЗС РФ розмістили підрозділи бійців із 70-го і 71-го мотострілецьких полків у межах багатоешелонованої оборони між поточною лінією фронту і Токмаком.

Аналітики зазначають, що частини 42-ї мотострілецької дивізії продовжують розміщуватися аж до Токмака, що підтверджує відсутність у російського командування глибокої багатоешелонованої оборони на півдні України.

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Виходячи з наявної інформації, експерти зазначають, що слабо підготовлені частини 42-ї мотострілецької дивізії з російської 58-ї загальновійськової армії все частіше здійснюють контратаки в районі Новопрокопівки. Це може вказувати на те, що результати контрнаступальних операцій українських збройних сил могли мати деградуючий вплив на ці підрозділи, порівняно з більш досвідченими частинами ПДВ, які раніше виконували контратаки.

Нещодавно російські джерела повідомили, що бійці 3-го батальйону 71-го мотострілецького полку брали участь у перестрілці з військовою поліцією 70-го мотострілецького полку в окупованому Токмаку (70-й і 71-й полки належать 42 дивізії).

"Присутність бійців 70-го і 71-го мотострілецького полків у Токмаку дає змогу припустити, що російські війська розмістили підрозділи цих полків упродовж усієї багатоешелонованої оборони між нинішньою лінією фронту і Токмаком. Розгортання 70-го і 71-го мотострілецьких полків ще в Токмаку дає підстави припустити, що елементи тих самих російських з'єднань і частин, що обороняються на передових позиціях, займають позиції, імовірно, у меншій кількості, у наступних оборонних шарах", — зазначили в ISW.

Аналітики вважають, що існує можливість того, що непомітні частини інших російських підрозділів і з'єднань можуть займати позиції в задніх оборонних лініях, незважаючи на те, що поточна кількість російських військ на передовій підказує, що це малоймовірно.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW) від 24 вересня, президент Росії Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу зупинити український контрнаступ до початку жовтня 2023 року.

Раніше, 22 вересня, командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області, а найбільший прорив українських сил ще попереду.