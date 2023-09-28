"Не тільки звук є орієнтиром": Гуменюк прокоментувала модернізацію Shahed (відео)

За словами спікера ОК "Південь", звук, характерний для іранських БпЛА, був одним зі способів орієнтиру і модернізація може ускладнити роботу наших військових.

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Фахівці Сил оборони України вивчають особливості та зміни, які ворог може вносити у своє озброєння, зокрема в іранські безпілотники. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк 28 вересня в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Вона прокоментувала інформацію, про те, що Іран модернізував БпЛА Shahed і тепер якісь моделі цих "Шахедів" будуть обладнані турбореактивними двигунами. Відповідно вони не буду гудіти як мопед, стануть тихішими і зможуть літати з цими двигунами швидше. Завдяки модернізації ці безпілотники можуть стати більш небезпечними.

Гуменюк підтвердила, що справді, звук був одним зі способів орієнтиру і модернізація може ускладнити роботу наших військових.

Звичайно ж ми вивчаємо можливості, які ворог може вносити в озброєння. Дійсно звук був одним зі способів орієнтиру. У такий акустичний спосіб ми намагалися прицілитися, виявити, бодай вирахувати приблизний напрямок в умовах атаки посеред ночі, в абсолютній темряві, бо застосовується світломаскування відповідних позицій і стратегічних об'єктів. Це справді був одним із моментів орієнтиру. Але не єдиний. Якщо вони не матимуть такого звукового супроводу, це може ускладнити роботу, але ми вже, знаючи про це, вживаємо заходів для того, щоб посилити можливості виявлення, які виокремили в іншому аспекті. Тобто не тільки один звук є орієнтиром для нас", — заявила вона.

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Нагадаємо, 28 вересня українські сили протиповітряної оборони знищили 34 Shahed. До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Крім цього повідомлялося, що в ніч на 28 вересня ЗС РФ атакували Україну з використанням іранських дронів-камікадзе Shahed. Вибухи прогриміли в Черкаській області та в Ізмаїльському районі Одеської області.