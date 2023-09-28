Постановка на військовий облік жінок-медиків не вплине на їхню можливість виїзду за кордон (відео)

Жінки-медики, як і раніше, можуть виїжджати з країни. Щоб запровадити обмеження на виїзд, Верховна Рада спочатку має внести зміни до законодавства.

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Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, і в обов'язковому порядку мають стати на військовий облік в Україні з 1 жовтня 2023 року, зможуть виїжджати за кордон. Змін, пов'язаних із перетином кордону для цієї категорії громадян, немає. Про це повідомила Держприкордонслужба України з посиланням на заяву представника ДПСУ Андрія Демченка.

За словами Демченка, обмеження діють тільки для чоловіків у віці 18-60 років, а також для деяких категорій чиновників, як чоловіків, так і жінок, згідно з постановою Кабміну № 57 "Правила перетинання державного кордону громадянами України". Представник Держприкордонслужби додав, що обмеження на виїзд із країни не поширюється на жінок, які вже стали на військовий облік. Крім того, у жінок-медиків є час до кінця 2026 року, щоб отримати військовий квиток.

Жінки-медики можуть виїжджати за кордон

"Якщо будуть внесені зміни до цих правил, відповідно вони будуть дотримуватися", — сказав Демченко.

Тобто, щоб обмежити виїзд жінок-медиків за кордон, уряд спочатку має ухвалити відповідні зміни до законодавства.

Обов'язковий військовий облік медиків

Останні зміни в законодавстві передбачають, що на обов'язковий військовий облік мають стати такі категорії громадян України:

жінки віком від 18 до 60 років з медичною або фармацевтичною освітою;

наукові співробітники, керівники підрозділів у системі охорони здоров'я;

студенти медичних і фармацевтичних факультетів по завершенню навчання.

Інформація про студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей подається навчальним закладом за два місяці до закінчення навчання.

Військовий облік жінок інших військово-облікових спеціальностей

Жінки, які мають інші військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, з 1 жовтня також можуть ставати на військовий облік. Але таке рішення вони можуть прийняти тільки за власним бажанням.

Наразі у Верховній Раді не зареєстровано законопроєктів, які пропонували б розширити список спеціальностей, з якими жінки мають ставати на облік у ТЦК в обов'язковому порядку.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли подробиці обов'язкової постановки на облік жінок-медиків.

Раніше Фокус писав про те, кого з жінок-медиків можуть мобілізувати під час воєнного стану.