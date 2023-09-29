Готувався 8 років: на Київщині пенсіонер збудував домашній бункер (відео)

Український пенсіонер проживає у передмісті Києва за кілька кілометрів від Бучі та Ірпеня. Завдяки своїй передбачливості він врятував життя собі та кільком сусідам.

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В ніч з 27 на 28 вересня ЗС РФ здійснили один з наймасовіших обстрілів України, запустивши 44 дрона-камікадзе Shahed. Українському ППО вдалось збити 34 дрони, однак 10 баражуючих снарядів завдали шкоди об'єктам, по яких влучили. Згідно з попередніми даними, вони змогли долетіти до Черкащини та Одещини. Між тим на Київщині пенсіонер завчасно підготувався до можливої війни. Про його мотиви та досвід будування бомбосховища ідеться у сюжеті порталу Deutsche Welle.

Головний герой сюжету — 82 річний пенсіонер Петро Вірко. Чоловік живе у селі Горенка в Київській області. Зазначимо, якщо знайти село на карті, то видно, що воно розташоване впритул до північно-західної окраїни столиці. За кілька кілометрів — населені пункти, які особливо постраждали у перший місяць російського вторгнення: Мощун, Буча, Ірпінь.

Населений пункт, де збудували особистий бункер Фото: Google maps

Чоловік стверджує, що мав "передчуття" щодо війни, коли РФ анексувала Крим та почала гібридну війну на Донбасі. Він прислухався до себе і збудував власними силами сховище. Орієнтовна вартість витрат — близько 10 тисяч грн, стверджує чоловік.

Війна РФ проти України: деталі

Взимку 2022 року першими під ударами Росії опинилась агломерація з трьох містечок, розташованих за 3-4 км від Горенок. Вірко розповів, що готувався до цих подій з 2014 року.

"Я передчував. Коли забрали Крим, я передчував, що щось буде. Якщо паранойя у Путіна, а всі кажуть, що це так і є, то все може бути", — сказав пенсіонер.

Сховище розташоване у підвалі будинку, де Петро проживав з самого дитинства, розвів він журналістам. Він розширив підвал, укріпив стіни бетоном. Після цього встановив "буржуйку", передбачивши спеціальний отвір для вентиляції. Також провів освітлення, а стіни оббив утеплювачем.

Вхід у бункер ховається за стелажами. Коли чоловік відхиляє полички з книжками, то стає видно сходи у погріб. Спускається ними разом з журналістами і показує невелике приміщення — орієнтовно 3 на 3 м. Все, що в ньому помістилось — три лежаки, вкриті ковдрами. Також є невеличкі полички, де можна покласти предмети першої необхідності. Зокрема, коли виникла потреба, тут була їжа, ліки, вода.

У перші дні вторгнення РФ у 2022 році Петро Вірко використав бункер за призначенням: ховався від обстрілів російської армії. Крім того, разом з ним у сховищі були сусіди.

82-річний пенсіонер розповів, що у дитинстві вже ховався у цьому підвалі. Це було у 1941 році під час Другої світової війни і нападу німецьких нацистів. Сказав, що "навіть не думав", що доведеться ховатись у ньому ще раз через 80 років.

Нагадуємо, ЗМІ розповіли про можливості РФ будувати нові танки для війни в Україні. З'ясували, що країна-агресор випускає щороку по 200 бронемашин, а основну кількість бере на полігонах. Тим часом ЗСУ очікує на кілька десятків американських танків Abrams, однак експерт попередив, що на фронті вони навряд чи з'являться.