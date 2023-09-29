Готовился 8 лет: на Киевщине пенсионер построил домашний бункер (видео)

Украинский пенсионер проживает в пригороде Киева в нескольких километрах от Бучи и Ирпеня. Благодаря своей предусмотрительности он спас жизнь себе и нескольким соседям.

Related video

В ночь с 27 на 28 сентября ВС РФ осуществили один из самых массовых обстрелов Украины, запустив 44 дрона-камикадзе Shahed. Украинскому ПВО удалось сбить 34 дрона, однако 10 барражирующих снарядов нанесли ущерб объектам, по которым попали. Согласно предварительным данным, они смогли долететь до Черкасской и Одесской областей. Между тем на Киевщине пенсионер заблаговременно подготовился к возможной войне. О его мотивах и опыте строительства бомбоубежища говорится в сюжете портала Deutsche Welle.

Главный герой сюжета — 82 летний пенсионер Петр Вирко. Мужчина живет в селе Горенка в Киевской области. Отметим, если найти село на карте, то видно, что оно расположено вплотную к северо-западной окраине столицы. В нескольких километрах — населенные пункты, которые особенно пострадали в первый месяц российского вторжения: Мощун, Буча, Ирпень.

Населенный пункт, где построили личный бункер Фото: Google maps

Мужчина утверждает, что имел "предчувствие" относительно войны, когда РФ аннексировала Крым и начала гибридную войну на Донбассе. Он прислушался к себе и построил собственными силами убежище. Ориентировочная стоимость расходов — около 10 тысяч грн, утверждает мужчина.

Война РФ против Украины: детали

Зимой 2022 года первыми под ударами России оказалась агломерация из трех городков, расположенных в 3-4 км от Горенок. Вирко рассказал, что готовился к этим событиям с 2014 года.

"Я предчувствовал. Когда забрали Крым, я предчувствовал, что что-то будет. Если паранойя у Путина, а все говорят, что это так и есть, то все может быть", — сказал пенсионер.

Хранилище расположено в подвале дома, где Петр проживал с самого детства, развел он журналистам. Он расширил подвал, укрепил стены бетоном. После этого установил "буржуйку", предусмотрев специальное отверстие для вентиляции. Также провел освещение, а стены обил утеплителем.

Вход в бункер скрывается за стеллажами. Когда мужчина отклоняет полочки с книгами, то становится видна лестница в погреб. Спускается по ней вместе с журналистами и показывает небольшое помещение — ориентировочно 3 на 3 м. Все, что в нем поместилось — три лежака, покрытые одеялами. Также есть небольшие полочки, где можно положить предметы первой необходимости. В частности, когда возникла необходимость, здесь была еда, лекарства, вода.

В первые дни вторжения РФ в 2022 году Петр Вирко использовал бункер по назначению: прятался от обстрелов российской армии. Кроме того, вместе с ним в убежище были соседи.

82-летний пенсионер рассказал, что в детстве уже прятался в этом подвале. Это было в 1941 году во время Второй мировой войны и нападения немецких нацистов. Сказал: "даже не думал", что придется прятаться в нем еще раз через 80 лет.

Напоминаем, СМИ рассказали о возможностях РФ строить новые танки для войны в Украине. Выяснили, что страна-агрессор выпускает ежегодно по 200 бронемашин, а основное количество берет на полигонах. Тем временем ВСУ ожидает несколько десятков американских танков Abrams, однако эксперт предупредил, что на фронте они вряд ли появятся.