"Отримали наказ": командування РФ бажає повернути позиції під Бахмутом, — сержант ЗСУ (відео)

За словами бійця Олеся Маляревича, насамперед ЗС РФ націлені на два втрачених населених пункти: Андріївку та Кліщіївку. Водночас Сили оборони продовжують просування вперед.

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Українські військові продовжують контрнаступ на багатьох напрямках фронту, зокрема й у районі Бахмута. Російське командування через успіхи з боку ЗСУ поставило окупантам нове завдання. Про це заявив сержант роти ударних БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади Олесь Маляревич в ефірі телеканалу "Еспресо" 2 жовтня.

За його словами, спроби окупаційних військ просунутися вперед тривають і зараз вони мають намір повернути всі позиції, які були втрачені за останній час.

"Окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку — це стосується Андріївки та Кліщіївки. Росіяни намагаються це зробити, застосовуючи весь наявний потенціал, але їм нічого не вдається. Зараз там тривають запеклі бої", — заявив Олесь Маляревич.

Тим часом наміри Збройних сил України залишилися незмінними. Під час контрнаступу Сили оборони просуваються вперед і звільняють території від росіян.

Їх зустрічає сильний опір, тому можна сказати, що просування вперед дається важко, але це здійсненне завдання для українських захисників.

"Ми рухаємося в бік деокупації Бахмута, і це складна місія. Іноді 10-50 метрів звільненої української землі від загарбників за добу — це теж результат, який дається неймовірними зусиллями", — додав сержант роти ударних БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, 1 жовтня повідомлялося, що РФ перекинула до Бахмута понад 10 тисяч військових, про що заявив глава пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Окупантів командування збирало практично рік у Поволжі, Сибіру та на Уралі й кинуло їх під Бахмут, забезпечивши проблемною технікою з розконсервованих складів.