В Україні можуть мобілізувати солдатів-строковиків: що говорить закон (документ)

Згідно з документом, строковики, які відслужили під час війни не менше ніж півроку, можуть мобілізуватися добровільно.

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Уряд України схвалив проєкт Указу Президента про внесення змін до порядку проведення мобілізації. Указ передбачає можливість добровільної мобілізації строковиків на період воєнного стану. Проєкт документа відправлено на розгляд президенту. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко з посиланням на відповідь міністра оборони Умерова на депутатський запит.

"Тисну далі, щоб мій закон виконувався", — написав нардеп у своєму телеграм-каналі.

Відповідь міністра оборони Рустема Умерова народному депутату Олексію Гончаренку Фото: Скриншот

Закон №3161-IX, згідно з яким строковики за бажанням можуть бути переведені в категорію мобілізованих, уже набув чинності. Указ Президента приведе у відповідність до нового закону Положення від 2008 року про проходження строкової служби в ЗСУ.

Хто із солдатів-строковиків може бути мобілізований

Новий закон не передбачає мобілізації всіх строковиків без винятку. Крім того, військовослужбовці строкової служби можуть мобілізуватися тільки за власним бажанням.

Добровільно мобілізуватися можуть такі категорії строковиків:

строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану і військова служба яких продовжена понад установлені строки:

які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців.

Також Закон передбачає запровадження щомісячної додаткової винагороди для строковиків.

Строки служби та підстави для звільнення мобілізованих строковиків

Термін служби військових строкової служби, які добровільно мобілізуються, буде таким самим, як для військовослужбовців, мобілізованих під час воєнного стану:

до кінця дії воєнного стану;

до наказу про демобілізацію;

до звільнення на підставах, зазначених Законом про військовий обов'язок і військову службу для мобілізованих військових.

Під час воєнного стану існує всього чотири причини для звільнення, які поширюються і на строковиків, які мобілізувалися за власним бажанням:

за станом здоров'я на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби;

після досягнення граничного віку несення служби;

за обвинувальним вироком суду з покаранням у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

за сімейними обставинами, передбаченими законом.

Нагадаємо, у Раді пропонують зняти обмеження за віком для призову в армію. Умовами добровільного призову на військову службу після 60 років буде висока професійна підготовка, досвід служби та придатність до служби за станом здоров'я.

Також Фокус писав про те, що потрібно знати про мобілізацію чоловіків без військового досвіду в жовтні. У командуванні ЗСУ зазначили, що на фронті не вистачає медиків, зв'язківців і фахівців з ремонту та обслуговування техніки.