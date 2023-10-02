"Була б їхня воля, вони воєнну операцію не починали": за війну в Україні 10-15% росіян, — ВЦВГД

Представниками партії війни вважалися Євген Пригожин та Ігор Гіркін-Стрєлков, які нещадно критикували військове командування РФ. Однак разом із їхнім зникненням кількість переконаних прихильників війни проти України не зменшилася.

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Так звана партія війни становить у Росії близько 10-15% населення, переконаний глава Всеросійського центру вивчення громадської думки(ВЦВГД) Валерій Федоров. Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню РБК 30 вересня цьогоріч.

"Ця група існувала і до СВО. Але початок воєнних дій дозволив їй підняти голову, відчути себе на правильному боці історії і почати просувати свої наративи. На якийсь момент офіційна лінія та їхні внутрішні переконання збіглися", — наголосив гендиректор ВЦВГД.

Він нагадав, що яскравими представниками переконаних прихильників воєнних дій проти України вважалися Євген Пригожин та Ігор Гіркін-Стрєлков. Саме ці особистості, за його словами, вимагали більшого, жорстко критикували і стратегію, і політику, і боєздатність російської армії.

"І це вибухова суміш. Чи стало їх значно більше? Стало, але не сильно — їх близько 10-15%. Усе-таки більшість росіян не вимагають узяти Київ або Одесу. Вони задоволення від битв не отримують. Була б їхня воля, вони б військову операцію не починали, але якщо вже так склалася ситуація, то треба перемагати. І тому вони за Росію, за армію і за Путіна", — пояснив Федоров, уточнивши при цьому, що саме така позиція домінує сьогодні, як і рік тому, в російському суспільстві.

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Спираючись на результати дослідження, вчений каже, що доцільніше називати цю частину населення так званою "воюючою Росією", яка підтримує російську владу і спрямовує свою активність проти України. При цьому ці люди далеко необов'язково воюють самі, вони можуть бути волонтерами, членами сімей військовослужбовців. Однак Федоров підкреслює, що така "воююча Росія" несе певний внутрішньополітичний ризик, хоча й керований.

Нагадаємо, Фокус писав, що, за даними доповіді "Національного індексу тривожностей", підготовленого російською комунікаційною компанією КРОС за підсумками другого кварталу 2023 року, диверсійна діяльність на території РФ залишається головним джерелом страху росіян: до середини року пов'язана з нею тривожність зросла вдвічі.

Крім того, 30 червня повідомлялося, що росіяни масово стали підтримувати ідею мирних переговорів після заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За даними опитування, серед 1634 респондентів у 50 регіонах Російської Федерації більше половини підтримують переговори між РФ і Україною.

Російські загарбники також провели на окупованих територіях закрите соціологічне дослідження, яке показало, що більша частина населення не підтримує дії РФ. За інформацією підпілля, 60% опитаних громадян відмовилися відповідати на запитання, адже бояться репресій, проте більша частина чекає на звільнення територій українськими військами.