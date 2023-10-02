"Была бы их воля, они военную операцию не начинали": за войну в Украине 10-15% россиян, - ВЦИОМ

Представителями партии войны считались Евгений Пригожин и Игорь Гиркин-Стрелков, которые нещадно критиковали военное командование РФ. Однако вместе с их исчезнованием число убежденных сторонников войны против Украины не уменьшилось.

Related video

Так называемая партия войны составляет в России около 10-15% населения, убежден глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Об этом он заявил в интервью российскому изданию РБК 30 сентября этого года.

"Эта группа существовала и до СВО. Но начало военных действий позволило ей поднять голову, почувствовать себя на правильной стороне истории и начать продвигать свои нарративы. На какой-то момент официальная линия и их внутренние убеждения совпали", — подчеркнул гендиректор ВЦИОМа.

Он напомнил, что яркими представителями убежденных сторонников военных действий против Украины считались Евгений Пригожин и Игорь Гиркин-Стрелков. Именно эти личности, по его словам, требовали большего, жестко критиковали и стратегию, и политику, и боеспособность российской армии.

"И это взрывчатая смесь. Стало ли их сильно больше? Стало, но не сильно — их порядка 10-15%. Все-таки большинство россиян не требуют взять Киев или Одессу. Они удовольствия от битв не получают. Была бы их воля, они бы военную операцию не начинали, но раз уже так сложилась ситуация, то надо побеждать. И поэтому они за Россию, за армию и за Путина", — пояснил Федоров, уточнив при этом, что именно такая позиция доминирует сегодня, как и год назад, в российском обществе.

Важно

Нужна дезинтеграция: Россия будет опасной даже без Путина, — эксперт (видео)

Опираясь на результаты исследования, ученый говорит, что более целесообразно называть эту часть населения так называемой "воюющей Россией", которая поддерживает российскую власть и направляет свою активность против Украины. При этом эти люди далеко необязательно воюют сами, они могут быть волонтерами, членами семей военнослужащих. Однако Федоров подчеркивает, что такая "воюющая Россия" несет определенный внутриполитический риск, хотя и управляемый.

Напомним, Фокус писал, что, по данным доклада "Национального индекса тревожностей", подготовленного российской коммуникационной компанией КРОС по итогам второго квартала 2023 года, диверсионная деятельность на территории РФ остается главным источником страха россиян: к середине года связанная с ней тревожность выросла вдвое.

Кроме того, 30 июня сообщалось, что россияне массово стали поддерживать идею мирных переговоров после мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данным опроса, среди 1634 респондентов в 50 регионах Российской Федерации более половины поддерживают переговоры между РФ и Украиной.

Российские захватчики также провели на оккупированных территориях закрытое социологическое исследование, которое показало, что большая часть населения не поддерживает действия РФ. По информации подполья, 60% опрошенных граждан отказались отвечать на вопросы, ведь боятся репрессий, однако большая часть ждет освобождения территорий украинскими войсками.