Маскування прикордонників "вполювало" два російські дрони з вибухівкою (відео)

Безпілотники саме летіли уразити позиції українських прикордонників, але свою мету вони виконати не змогли.

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На одній з ділянок фронту російські окупанти втратили одразу два дрони, а українські прикордонники збагатилися на два дрони. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Так, російські загарбники випустили по позиціях прикордонників два БпЛА з вибухівкою. Свою місію дрони виконати не змогли — на заваді їм стало маскування оборонців кордонів.

"Ворог втратив два дрони. Безпілотники саме летіли уразити позиції прикордонників та заплутались в маскувальній сітці", — йдеться в повідомленні.

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На кадрах видно, як ворожі БпЛА повисли на маскувальних сітках, заплутавшись "ніжками" у перетинках ниток.

Зазначається, що внаслідок атаки російських дронів ніхто з українських прикордонників не постраждав.

Раніше повідомлялося, що в полон до українських прикордонників потрапив ексмер російського міста. Колишній міський голова, за словами ДПСУ, зізнався, що прийшов в Україну воювати з НАТО.

Нагадаємо, що прикордонники знищили два російські комплекси "Муром-М" під Куп'янськом. Після вибуху в небо здійнявся сірий дим, а ворог залишився без своїх "очей".