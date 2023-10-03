"Імітація": у ГУР пояснили покришки на літаках ЗС РФ і намальовані бомбардувальники (відео)

За словами представника воєнної розвідки Андрія Юсова, дивні дії росіян можна пояснити банальною спробою списати вкрадені гроші з бюджету.

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У Росії намагаються створити ілюзію підвищеного захисту своїх об'єктів від можливих атак, обкладаючи шинами літаки на аеродромах і малюючи бомбардувальники як приманки. Про це 3 жовтня розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Аналоговнет досяг нового рівня. Тепер, крім шин, які, на їхню думку, повинні запобігати руйнуванню літаків, з'явилися мальовані літаки", — заявив Юсов.

Згідно з його словами, ймовірно, метою росіян не є обман українців, а спроба списати кошти, вкрадені з бюджету.

"Однак, якщо говорити серйозно, то це викликає як сміх, так і смуток. Країна, яка нещодавно претендувала на статус "другої армії світу", вдається до таких неефективних дій і намагається імітувати посилення свого захисту", — зазначив Юсов.

Він також наголосив, що справжнім захистом російських об'єктів від атак може стати тільки їхнє повне виведення з України, виведення систем ППО з окупованих територій та їхнє розміщення на території Росії. Тільки в цьому випадку можна очікувати дієвого захисту.

Нагадаємо, 1 жовтня повідомлялося, що на аеродромі стратегічної авіації "Енгельс" окупанти завдали щонайменше два силуети літаків Ту-95 МС як хибні цілі.

Нагадаємо також, 20 вересня в ГУР повідомили, що невідомі особи на аеродромі Чкаловський у Московській області пошкодили один гелікоптер Мі-28 і два літаки Іл-20 та Ан-148. Також нагадаємо, що після пошкодження російських літаків на військовому аеродромі Чкаловський у Московській області, також зникла частина літаків.

Раніше, 5 вересня стало відомо, для чого в РФ розміщують шини на бомбардувальниках, ймовірно, для захисту від "Нептуна".