"Имитация": в ГУР объяснили покрышки на самолетах ВС РФ и нарисованные бомбардировщики (видео)

По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, странные действия россиян можно объяснить банальной попыткой списать украденные деньги из бюджета.

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В России пытаются создать иллюзию повышенной защиты своих объектов от возможных атак, обкладывая шинами самолеты на аэродромах и рисуя бомбардировщики в качестве приманок. Об этом 3 октября рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Аналоговнет достиг нового уровня. Теперь, помимо шин, которые, по их мнению, должны предотвращать разрушение самолетов, появились рисованные самолеты", — заявил Юсов.

Согласно его словам, вероятно, целью россиян не является обман украинцев, а, попытка списать средства, украденные из бюджета.

"Однако, если говорить серьезно, то это вызывает как смех, так и грусть. Страна, которая недавно претендовала на статус "второй армии мира", прибегает к таким неэффективным действиям и пытается имитировать усиление своей защиты", — отметил Юсов.

Он также подчеркнул, что настоящей защитой российских объектов от атак может стать только их полный вывод из Украины, вывод систем ПВО с оккупированных территорий и их размещение на территории России. Только в этом случае можно ожидать действенной защиты.

Напомним, 1 октября сообщалось, что На аэродроме стратегической авиации "Энгельс" оккупанты нанесли как минимум два силуэта самолетов Ту-95 МС в качестве ложных целей.

Напомним также, 20 сентября в ГУР сообщили, что неизвестные лица на аэродроме Чкаловский в Московской области повредили один вертолет Ми-28 и два самолета Ил-20 и Ан-148. Также напомним, что после повреждения российских самолетов на военном аэродроме Чкаловский в Московской области, также исчезла часть самолетов.

Ранее, 5 сентября стало известно, для чего в РФ размещают шины на бомбардировщиках, вероятно, для защиты от "Нептуна".