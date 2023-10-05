Не той корабель і не в той час: що робити ВМС США з кораблями LCS

На початку 2000-х ВМС США портебували дешеві та універсальні кораблі для трьох місій. Ним мав стати LCS, який зараз почали списувати, бо його вважають неефективним у потенційній війні з Китаєм.

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Кораблі LCS стали величезною безповоротною витратою. За 22-річну історію служби його так і не змогли остаточно класифікувати. Про це повідомляє Defense News.

Бойові кораблі прибережної зони називали "абсолютно новим класом корабля ВМС США", "материнським кораблем" для БПЛА, а також "не тим кораблем не в той час". Військово-морські сили виведуть з експлуатації 9 з 35 кораблів LCS, з яких ще 5 покинуто. Одному зі списаних кораблів навіть немає 5 років — це LCS Sioux City. Дострокове списання коштуватиме американському бюджету у майже 7 млрд доларів. Проте експерти кажуть, що альтернативні витрати є більш важливими, бо Пентагон готується до потенційної війни з КНР.

"Ці кораблі (LCS) були побудовані для світу, якого більше не існує", — заявив капітан ВМС у відставці Джеррі Хендрікс.

У виданні ситуацію називають іронічною, бо флоту треба виводити нові кораблі з експлуатації у спробах розширити флот.

Прибережний бойовий корабель ВМС США Billings — це варіант класу Freedom, побудований компанією Lockeed Martin і здатний виконувати надводні бойові завдання Фото: U.S. Navy Photo

Проблеми з проєктом LCS були з самого початку на початку 2000-х. Холодна війна завершилась, флот вивів з експлуатації понад 200 кораблів з подальшими планами списати ще 50 есмінців та фрегатів. В розробці були есмінець Zumwalt та авіаносці Ford. Проте програми були дуже дорогими, щоб замінити кораблі, які один за одним списували. Тому ВМС потребували невеликий бойовий корабель, який був би достатньо дешевим для масовості та достатньо спритним для місій нижчого рівня.

LCS мав виконувати три місії:

протичовнові операції;

надводна війна;

мінування.

"Ідея була досить радикальною на той час. Люди не памʼятають, що ВМС ніколи раніше цього не робили", — каже Боб Ворк, який працював заступником міністра оборони в адміністрації Барака Обами.

Окрім цього корабель мав бути високотехнологічним, дешевим та швидким. Проте програма мала невдачі з корпусами, системами для мінування, та іншими пакетами обладнання для корабля. Проблеми збільшили витрати. Після низки проблем та складнощів у розробці з 2010 року кораблі пішли в серію.

Однак вже навесні 2022 року ВМС оголосили про план виведення з експлуатації девʼяти кораблів LCS, бо вони не допоможуть у потенційному протистоянні Китаю та США. Але цьому тільки нещодавно Пентагон визнав, що кораблі відповідають вимогам армійців для місій з мінування та надводній війні.

Нагадаємо, 27 вересня у США відновили програму підводного шпигунства часів холодної війни.

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