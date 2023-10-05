Пригрозив "Сарматом": Путін заявив, що відповідь РФ на ядерну атаку буде смертельною (відео)

За словами глави Кремля, було проведено останнє випробування крилатої ракети з рушійною ядерною установкою глобальної дальності "Буревісник", майже закінчено роботу над надважкою ракетою "Сармат".

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що відповідь Росії на ядерну атаку буде смертельною для будь-якого противника. Про це він повідомив під час засідання дискусійного клубу "Валдай" 5 жовтня.

За словами глави Кремля, у Росії майже закінчили роботу над надважкою ракетною "Сармат". Крім того, було проведено останнє випробування крилатої ракети з руховою ядерною установкою глобальної дальності "Буревісник".

"Нам необхідно перейти до їх масового виробництва і постановки на бойове чергування", — заявив президент РФ.

Він також зазначив, що Росії нема чого змінювати свою ядерну доктрину, однак вона може відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань.

Путін про ядерну відповідь Росії

Також нагадаємо, що під час цього ж засідання Путін заявив, що РФ не починала війну в Україні. За його словами, Україна нібито намагалася примусити Донбас до покори, розпочавши проти нього війну і погрожувала розправитися з тими, хто хоче "говорити рідною мовою".

Глава Кремля натякнув, що Україна нібито намагалася примусити Донбас до покори, почавши проти нього війну, і погрожувала розправитися з тими, хто хоче "говорити рідною мовою".