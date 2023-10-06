Від "Борисоглебська-2" до радару "Небо-У": втрати російських окупантів за даними Oryx

Українські військові знищили рідкісні радари та станції РЕБ окупантів, а також понад 20 автотехніки. Частина з техніки стала трофейною.

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Сили оборони України продовжують наступальну операцію, під час якої знищується російська техніка десятками одиниць. Про це повідомляє Якуб Яновський, який веде підрахунок втрат на основі відео чи фото доказів.

Російські окупаційні війська втратили велику кількість артилерії від 100-мм гармати МТ-12 до 203-мм САУ "Піон". Усього ЗСУ знищили 8 та пошкодили 1 артилерійську установку. Також було знищено одну систему залпового вогню БМ-21 "Град".

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Серед вартісних втрат у ворога комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2", яка коштує приблизно 200 млн доларів.

Також було знищено радіолокаційну станцію "Небо-У", яка має виявляти повітряні цілі для ППО та Сухопутних військ.

У списку додалося 3 знищених танки ЗС РФ — Т-72Б, Т-72Б3 зразка 2016 року та один невідомий Т-72. Один Т-80 було пошкоджено. В легкоброньованій техніці у ворога 7 БМП та БТРів, серед яких одна МТ-ЛБ стала трофеєм. Військові знищили російську систему для розмінування УР-77, два БРЕМ-1, а ще машину для артилерійської розвідки ПРП-4, командирську машину Р-149МА1 та КамАЗ з екскаватором.

Оновлені втрати російських військ Оновлені втрати російських військ

Окрім цього ЗС РФ втратили одразу 23 машини:

10 КамАЗ 6х6 — один став трофеєм;

8 УАЗ-452 "Буханка", з яких 7 знищено, а одна пошкоджена;

3 Урал-4320 знищено;

1 УАЗ-3303 знищено;

1 УАЗ-469 пошкоджено.

ЗСУ збили два БПЛА: "Орлан-10" та "Елерон 3-СВ", а також знищили зенітку ЗУ-23-2. Усього у списку втрат окупантів додалося 55 одиниць техніки.

В української армії також були втрати, але 3 літаки Су-24М та ще один не ідентифікований додалися зараз, але їх втрата відбулася на початку повномасштабної війни. Проте окрім цього окупанти вибили 4 одиниці артилерії, з яких британська САУ AS-90 отримала пошкодження. В наступі Сили оборони втратили 9 одиниць легкоброньованої техніки. Усього в списку втрат додалося 27 одиниць озброєння.

Оновлені вратти Сил оборони

Нагадаємо, 5 жовтня в Іспанії анонсували постачання Україні 6 ЗРК HAWK для посилення ППО.

4 жовтня в ССО показали знищення російського складу боєприпасів в Донецькій області.