Підрив турецького судна біля берегів Румунії: українські військові спростували інформацію

За даними Reuters, судно нібито отримало незначні пошкодження, натрапивши на міну. В Україні сформували рятувальну команду на допомогу екіпажу, проте інформація про підрив не підтвердилася.

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У Військово-морських силах України спростували інформацію про підрив турецького вантажного судна Kafkametler біля берегів Румунії. Про це 6 жовтня заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук, передає "Суспільне".

За його словами, судно оглянуто, але пошкоджень не виявлено.

"Така інформація проходила, однак вона не підтверджується і ми її не підтверджуємо. Все там було оглянуто, жодних пошкоджень не було, підриву не було, інформація не відповідає дійсності", — заявив Плетечук.

Що відомо про підрив турецького судна

5 жовтня агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що турецьке вантажне судно Kafkametler нібито зіштовхнулося з міною в Чорному морі біля узбережжя Румунії та отримало незначні пошкодження.

Згідно з інформацією, наданою британською компанією з безпеки морського судноплавства Ambrey, інцидент трапився о 9:20 за Гринвічем (12:20 за київським часом) за 11 морських миль на північ від румунського міста Суліна, неподалік від входу до Сулінського каналу. Після вибуху судно стало на якір, щоб оцінити характер ушкоджень, і через кілька годин відновило рух. Унаслідок інциденту ніхто з членів екіпажу не постраждав.

Інформацію про інцидент, що стався, також підтвердив керівник турецької компанії Bosphorus Observer, який уточнив, що постраждалим судном був Kafkametler, і пошкодження були незначними.

На ефірі телеканалу "Суспільне" Наталя Гуменюк, керівниця пресцентру Сил оборони півдня України, зазначила, що судно повідомило про вибух непізнаного об'єкта та деякі пошкодження. Вона додала: "Ми сформували команду для надання допомоги, однак судну вона не знадобилася. Екіпаж самостійно впорався із ситуацією і зміг продовжити рух".

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що після того, як турецьке вантажне судно Resilient Africa прорвало блокаду в Чорному морі, тимчасовим коридором рухалися ще три вантажні судна.