Подрыв турецкого судна у берегов Румынии: украинские военные опровергли информацию

По данным Reuters, судно якобы получило незначительные повреждения, наткнувшись на мину. В Украине сформировали спасательную команду на помощь экипажу, однако информация о подрыве не подтвердилась.

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В Военно-морских силах Украины опровергли информацию о подрыве турецкого грузового судна Kafkametler у берегов Румынии. Об этом 6 октября заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, передает "Суспільне".

По его словам, судно осмотрено, но повреждений не обнаружено.

"Такая информация проходила, однако она не подтверждается и мы ее не подтверждаем. Все там было осмотрено, никаких повреждений не было, подрыва не было, информация не соответствует действительности", — заявил Плетечук.

Что известно о подрыве турецкого судна

5 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что турецкое грузовое судно Kafkametler якобы столкнулось с миной в Черном море у побережья Румынии и получило незначительные повреждения.

Согласно информации, предоставленной британской компанией по безопасности морского судоходства Ambrey, инцидент произошел в 9:20 по Гринвичу (12:20 по киевскому времени) в 11 морских милях к северу от румынского города Сулина, близ входа в Сулинский канал. После взрыва судно встало на якорь, чтобы оценить характер повреждений, и через несколько часов возобновило движение. В результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал.

Информация о произошедшем инциденте также была подтверждена руководителем турецкой компании Bosphorus Observer, который уточнил, что пострадавшим судном был Kafkametler, и повреждения были незначительными.

На эфире телеканала "Суспільне" Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины, отметила, что судно сообщило о взрыве неопознанного объекта и некоторых повреждениях. Она добавила: "Мы сформировали команду для оказания помощи, однако судну она не понадобилась. Экипаж самостоятельно справился с ситуацией и смог продолжить движение".

Напомним, 22 сентября сообщалось, что после того, как турецкое грузовое судно Resilient Africa прорвало блокаду в Черном море, по временному коридору двигались еще три грузовых судна.