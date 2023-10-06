Попри ситуацію в Конгресі: США готують новий оборонний пакет Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, склад наступного пакета військової допомоги Україні поки що невідомий. Він має бути оприлюднений у середу, 11 жовтня, на 16-му засіданні Контактної групи з оборони України в Брюсселі.

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Адміністрація президента Джо Байдена оголосить про новий пакет озброєнь для України наступного тижня, пише Reuters.

США продовжать надавати допомогу Україні, оскільки Пентагон може використовувати кошти, виявлені через багатомільярдну бухгалтерську помилку, повідомили виданню офіційні особи.

"Ці гроші дозволили адміністрації Байдена відправити Києву зброю, припаси та боєприпаси, незважаючи на виключення нової допомоги Україні із законопроєкту про тимчасові витрати, ухваленого Палатою представників минулими вихідними, щоб запобігти призупиненню роботи уряду", — наголошує агентство.

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Склад наступного пакета допомоги у сфері озброєнь все ще формується і має бути оприлюднений у середу, 11 жовтня, на 16-му засіданні Контактної групи з оборони України в Брюсселі. Як повідомили інсайдери, ключовим питанням засідання буде допомога у сфері безпеки.

"Очікувалося, що вартість пакета допомоги становитиме близько 200 мільйонів доларів і включатиме аналогічні боєприпаси та наземну техніку, які були в нещодавніх пакетах допомоги", — зауважує Reuters із посиланням на джерела в адміністрації.

Байден пообіцяв поповнити запаси зброї, відправленої в Україну. Однак, за словами експертів, справжня вартість доставки зброї вимірюється при купівлі заміни. Разом з тим, Конгрес міг би продовжити розширення PDA, яке дозволяє президенту переводити товари та послуги зі складів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації.

"Збільшення PDA не потребуватиме затвердження нових коштів, хоча заміна озброєння потребуватиме нових грошей", — зауважують експерти.

Адміністрація Байдена також розглядає можливість використання програми грантів Держдепартаменту для направлення Україні додаткової військової допомоги, повідомив Reuters американський чиновник.

Допомога Україні — що відбувається

Президент США Джо Байден просив американський Конгрес схвалити ще 24 мільярди доларів, пов'язаних з Україною. Прихильники України серед республіканців і демократів сподівалися, що це могло бути ухвалено в рамках законопроєкту про витрати бюджету. Запит все ще перебуває на розгляді.

Проте у Пентагону, повідомляють джерела видання, все ще є близько 5,4 мільярда доларів, що залишилися після того, як у червні цього року Пентагон виявив, що переоцінив вартість зброї, яку поставляють в Україну, на 6,2 мільярда доларів.

"Якщо Конгрес не виділить нових коштів для закупівлі заміни, а у Пентагону закінчаться гроші, які він може перепрограмувати для підтримки виконання корпоративних контрактів, США, Україна і виробники зброї будуть змушені вжити інших кроків для поповнення запасів", — констатує агентство.

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Як пояснює Reuters, перепрограмування — інструмент, який використовується для переміщення коштів на рахунки Міністерства оборони для задоволення невідкладних потреб.

"Він може бути задіяний для купівлі зброї у виробників, таких як Lockheed Martin, що виробляє керовану ракетну систему залпового вогню, і General Dynamics, котрий виробляє 155-міліметрові артилерійські боєприпаси. І те, й інше має важливе значення для України", — підкреслює агентство.

Допомога США Україні може частково залежати від того, хто обійме посаду спікера Палати представників після того, як республіканця Кевіна Маккарті усунули з цієї посади. Деякі з його можливих наступників рішуче підтримують допомогу Києву. Водночас є ті, хто категорично проти.

"Демократи рішуче підтримують допомогу Україні, наполягають на тому, що Конгрес підтримає продовження допомоги. Багато республіканців у Сенаті, зокрема впливові фігури, такі як лідер республіканців Мітч МакКоннелл, також перебувають на цій позиції", — зауважує Reuters.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Адміністрації президента США шукають нові способи фінансування України.

Раніше, 2 жовтня, Фокус повідомляв, що в Пентагоні звернулися до Конгресу США із закликом наростити фінансування допомоги Україні, оскільки в іншому разі можливі проблеми з постачанням. В американському оборонному відомстві заявили, що їм уже довелося уповільнити поповнення своїх запасів зброї.