"Пісні про ЗСУ крутять в кафе": колаборантка з київського вишу побувала у Мелітополі (фото)

У Мелітополі, як заявила колишня викладачка київського вишу Євгенія Більченко, відчувається український дух навіть після тривалої окупації російськими військами, оскільки по радіо та на телебаченні лунає українська мова, а в кафе чути пісні на підтримку ЗСУ.

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Підозрювана у держзраді ексвикладачка київського вишу Євгенія Більченко поширила фото на тлі триколору РФ, а також відвідала тимчасово окупований Мелітополь. У Telegram-каналі вона опублікувала відповідні повідомлення.

Нині колишня викладачка чітко висловлює свою прокремлівську позицію. На відповідних світлинах вона зафіксована з автоматом на тлі російського прапора, тим самим відкрито підтримавши війну РФ проти України.

Колаборантка розповіла, що нещодавно була у Мелітополі. Вона занепокоєна, що у місті відчувається український дух навіть після тривалої окупації російськими військами.

Важливо

Ексвикладачка педуніверситету Більченко коригувала вогонь військ РФ у Києві, — ОДПУ

"Слід мови є скрізь: по радіо, у написах, по телеку… Навіть про ЗСУ пісні крутять кафе. Ніхто не глушить", – поскаржилася Більченко.

Хто така Євгенія Більченко

Євгенія Більченко – колишня професорка культурології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова. Вона у 2021 році публічно критикувала закон про функціонування української мови. Колеги і студенти вимагали її звільнення, а ректор вишу не поспішав ухвалювати рішення, що спровокувало скандал. Згодом Більченко усунули від роботи, коли вона назвала Україну "американською колонією".

Євгенія Більченко – підозрювана у держзраді

Колишня викладачка університету ім. Драгоманова у Києві, як повідомили в Офісі Генпрокурора, створила агентурну мережу для допомоги окупантам у наступі на столицю. Вона коригувала вогонь військ РФ у Києві. Їй оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, виправдання збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, СБУ 22 вересня затримала російську інформаторку. Для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі по території регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників.