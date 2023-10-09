Результат артилерійського "ударного кулаку": оновлені втрати ЗС РФ за даними Oryx

Сили оборони змогли знищити ТОС-1 "Солнцепек", три РСЗВ "Ураган" та "Град", а також низку іншої техніки.

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Українська армія продовжує наступальні дії. Окупанти втратили 10 одиниць артилерійського озброєння, серед якого є ТОС-1 "Солнцепек". Про це повідомляє Якуб Яновський, який веде підрахунок втрат ЗС РФ та ЗСУ на основі фото та відео доказів.

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Контрбатарейна боротьба ЗС РФ неможлива: Україна має далекобійний ударний кулак, – ЗСУ

Нещодавно в ЗСУ заявили, що завдяки західній допомозі в українській армії є далекобійний ударний кулак, який знищує російську артилерією.

Українські засоби далекобійніші, ніж російські. Відтак в окупантів додалося 10 одиниць втраченої техніки:

2 САУ 152-мм "Акація";

2 САУ 120-мм "Нона";

2 РСЗВ 220-мм "Ураган";

1 РСЗВ 122-мм "Град";

1 220-мм важка вогнеметна система "Солнцепек";

1 100-мм протитанкова гармата МТ-12;

1 82-мм автоматичний міномет "Васильок" — став трофеєм.

Окрім цього українські військові знищили машину 1В119 для артилерійського корегування вогню. Також Сили оборони знищили 15 танків, серед яких 3 танки Т-90М "Прорив", 4 Т-80БВ та Т-72. Частина машин була пошкоджена та покинута. Два танки ідентифікувати не вдалося. Окрім цього окупанти втрачають легкоброньовану техніку. Загалом 8 машин, серед яких МТ-ЛБ з корабельними гарматами 2М-3.

Оновлені втрати російських військ Оновлені втрати російських військ

В списку втрат російських окупантів додався один винищувач, який було втрачено раніше та ЗРК "Стріла-10". Сили оборони захопили БПЛА "Орлан-10" та знищили Supercam S350. Також військові знищили 15 одиниць транспорту російських військ, серед яких джипи, вантажівки та паливозаправники. Загалом у російському списку втрат додалося 53 одиниця техніки.

В української армії також були втрати. Усього 9 одиниць техніки, серед яких 7 легкоброньованої техніки, одна САУ Krab та вантажівка КрАЗ.

Оновлені втрати української армії

Нагадаємо, 9 жовтня в ССО показали, як знищили російську артилерію завдяки дронам-камікадзе та артилерії.

9 жовтня в соцмережах заявили, що ракета С-200 вдарила по секретній базі ЗС РФ у Криму.