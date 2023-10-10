"Робота ця йде": омбудсмен РФ анонсувала масштабний обмін полоненими, — росЗМІ

За словами омбудсмена РФ Тетяни Москалькової, остаточне рішення ухвалить Міноборони країни-агресора, оскільки саме військові чиновники виступають головними координаторами.

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Омбудсмен Росії Тетяна Москалькова анонсувала масштабний обмін військовополоненими з Україною. Про це пише пропагандистське видання"РИА Новости".

За її словами, щодня триває робота, контакти української та російської сторін. Москалькова заявила, що триває постійне листування з апаратом уповноваженого з прав людини України.

"Практично в щоденному режимі йде листування з апаратом уповноваженого з прав людини Верховної Ради. У мене є співробітник, який безпосередньо з його співробітниками взаємодіє, зідзвонюється, листується за конкретними кейсами, за списками. Робота ця триває", — зазначила Москалькова.

Вона заявила, що представники російської та української сторони зустрічалися в Туреччині та в Брюсселі. У результаті роботи заплановано великі обміни військовополоненими, однак остаточне рішення ухвалить Міноборони країни-агресора.

"Але це питання треба ставити міністерству оборони, тому що вони головні координатори", — підкреслила Москалькова.

Масштабні обміни полоненими: реакція України

Українська сторона поки що ніяк не відреагувала на заяву омбудсмена РФ.

Нагадаємо, що представниця правозахисної організації Медійна ініціатива за права людини Олена Бєлячкова розповіла, що українських військовополонених, яких засуджують в окупованому Донецьку, змушують зізнаватися у злочинах. За її словами, у Калінінській виправній колонії № 27 в окупованій Горлівці. Там є окремі приміщення, де перебувають захисники Маріуполя.