У Байдена хочуть додати кошти для України в пакет допомоги Ізраїлю, — WP

За словами журналістів, об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю дасть Білому дому можливість посилити ширшу позицію про те, що США зобов'язані допомагати своїм демократичним союзникам.

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У Білому домі розглядають можливість включити військову допомогу Україні в пакет, призначений для Ізраїлю. Про це пише видання Washington Post з посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, поки що жодних остаточних рішень з приводу цього не ухвалено. Одне з джерел розповіло, що такий крок може мати сенс, оскільки він залучить "вкрай правих" республіканців, які виступають проти допомоги Україні, але за те, щоб допомогти Ізраїлю.

Повідомляється, що представник Білого дому Джон Кірбі відмовився повідомити, чи буде Білий дім пов'язувати два пакети для України та Ізраїлю.

Видання пише, що Білий дім уже наступного тижня може попросити у Палати представників і Сенату виділення грошей на нову військову допомогу Ізраїлю.

Журналісти повідомили, що в будь-якому разі Білий дім зіткнеться з перешкодами. Так, головною з них є хвилювання в Палаті представників у зв'язку з відставкою спікера-республіканця Кевіна Маккарті. З іншого боку, об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю дасть адміністрації президента Джо Байдена можливість посилити ширшу позицію про те, що США зобов'язані допомагати своїм демократичним союзникам.

Нагадаємо, що керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що війна в Ізраїлі суттєво не вплине на постачання США зброї Україні. За його словами, зараз Україна та Ізраїль перебувають "по один бік барикад", а війна на Близькому Сході не суттєво вплине на постачання зброї партнерами.