У Байдена хотят добавить средства для Украины в пакет помощи Израилю, — WP

По словам журналистов, объединение помощи Украине и Израилю даст Белому дому возможность усилить более широкую позицию о том, что США обязаны помогать своим демократическим союзникам.

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В Белом доме рассматривают возможность включить военную помощь Украине в пакет, предназначенный для Израиля. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, пока никаких окончательных решений по поводу этого не принято. Один из источников рассказал, что такой шаг может иметь смысл, поскольку он вовлечет "крайне правых" республиканцев, которые выступают против помощи Украине, но за то, чтобы помочь Израилю.

Сообщается, что представитель Белого дома Джон Кирби отказался сообщить, будет ли Белый дом связывать два пакета для Украины и Израиля.

Издание пишет, что Белый дом уже на следующей неделе может попросить у Палаты представителей и Сената выделение денег на новую военную помощи Израилю.

Журналисты сообщили, что в любом случае Белый дом столкнется с препятствиями. Так, главным из них является волнение в Палате представителей в связи с отставкой спикера-республиканца Кевина Маккарти. С другой стороны, объединение помощи Украине и Израилю даст администрации президента Джо Байдена возможность усилить более широкую позицию о том, что США обязаны помогать своим демократическим союзникам.

Напомним, что руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что война в Израиле существенно не повлияет на поставки США оружия Украине. По его словам, сейчас Украина и Израиль находятся "по одну сторону баррикад", а война на Ближнем Востоке не значительно повлияет на поставки оружия партнерами.