ЗСУ взяли в полон командира батальйону "Алга": з'явилися нові подробиці (фото)

За словами командира 3 ОШБр Дмитра Кухарчука, російський майор із позивним "Шайтан" дав свідчення, з яких стало відомо про загибель командира 85 бригади ЗС РФ.

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Командир 2-го штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади Збройних сил України Дмитро Кухарчук підтвердив, що командира батальйону Збройних сил Російської Федерації "Алга" на псевдо "Шайтан" узяли в полон. Про це військовослужбовець написав у своєму Telegram-каналі 10 жовтня.

"Ми говорили про трьох ліквідованих комбатів 72 бригади ЗС РФ в Андріївці, по суті й не збрехали. "Медведь" і "Авангард" справді були задвухсочені, а "Шайтан" потрапив до нас у полон", — повідомив український захисник.

Дмитро Кухарчук підтвердив захоплення в полон командира батальйону "Алга"

Як зазначає Дмитро Кухарчук, "Шайтан" розповів, що в липні в стрілецькому бою також було ліквідовано командира 85 бригади ЗС РФ.

"Нарешті мені хотілося б написати, що у РФ справи зовсім кепські, якщо в них комбати та комбриги мружаться від стрілкотні, але навіть у цій переможній замітці хочу нагадати вам, що ми воюємо з однією з найсильніших армій світу, і кожна вдала операція дається нам не простою ціною", — написав військовий.

Зазначимо, що командир батальйону "Алга" є героєм одного з російських пропагандистських роликів. На відео він каже, що в Україні ЗС РФ нібито "борються за праве діло" і що їхні діди та прадіди "не добили це все".

Командир батальйону "Алга" з'явився в пропагандистському відео

Раніше, 9 жовтня, бійці 2 окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як взяли в полон російського майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ на Бахмутському напрямку.

ЗСУ взяли в полон російського майора

Ми також повідомляли, що 14 липня Ігор Стрєлков-Гіркін в інтерв'ю голові "Штабу татар Москви" Рустему Ямалєєву розповів, як батальйон "Алга" був практично знищений під Вугледаром. За його словами, там "мала місце дурість".