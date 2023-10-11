Росія нарощує виробництво "Бук-М3": окупанти отримають нову партію в жовтні

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, ЗРК "Бук-М3" — затребуване озброєння, тому комплексів потрібно більше. У зв'язку з цим російські пропагандисти швидко відзвітували, що виробництво комплексів здійснюється з "випередженням графіка".

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Російська оборонна компанія "Алмаз-Антей" прискорює постачання зенітно-ракетних комплексів середньої дальності "Бук-М3". Збройні сили РФ мають отримати ще одну партію цього місяця, що зумовлено підвищеним попитом на цю зброю через війну в Україні. Про це 11 жовтня повідомили оглядачі Defence Mirror.

Інформація з'явилася на тлі візиту на Ульяновський механічний завод (УМЗ), де виробляють комплекси, міністра оборони РФ Сергія Шойгу. За словами глави оборонного відомства країни-агресора, продукція "Алмаз-Антея" має попит і зараз "демонструє високу ефективність" під час бойових дій на території України.

У зв'язку з цим російські пропагандисти вже відзвітували про виробництво "Буків" що мають попит із "випередженням графіка".

"За умовами держоборонзамовлення поточного року нам належить відвантажити два дивізіони. Перший дивізіон відвантажено достроково у вересні. Другий дивізіон перебуває на остаточному складанні, налаштуванні", — заявив гендиректор УМЗ Сергій Чурін.

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Чиновник наголосив, що у вересні другий дивізіон перебуває на завершальному етапі складання та налагодження. Крім того, трудові ресурси та інфраструктура заводу повністю готові до збільшення обсягів виробництва цих систем відповідно до планів на 2024 і 2025 роки.

РЛС 9С18М3

Коротко про комплекс "Бук-М3"

Російський зенітно-ракетний комплекс 9К317М "Бук-М3" призначений для супроводу і захисту частин і з'єднань на марші, на позиціях і під час бою. Розробники стверджують, що цей ЗРК має можливість роботи як по аеродинамічних, так і по балістичних цілях, зокрема нібито здатний збивати ракети систем HIMARS.

Вогнева установка 9А317М

Вогнева установка 9А317М несе шість ракет завдовжки понад 5 м і діаметром 360 мм. Стартова маса перебуває в межах 580 кг, а маса боєголовки — не більше 60 кг. Ракета комплексу з твердопаливним двигуном розганяється до швидкості 1550 м/с і забезпечує перехоплення на дальностях до 70 км за максимальної швидкості цілі — 3 км/с.

"Бук-М3" оснащений власною РЛС управління і наведення, які дають змогу одночасно супроводжувати до 300 цілей і вести вогонь по 36 цілях.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти почали наварювати на зенітно-ракетні комплекси "Бук" металеві решітки для захисту від ударів БПЛА. Росіяни побоюються, що при влучанні дрона-камікадзе боєкомплект комплексу може здетонувати.