Міні-танк чи система ППО: у США представили безпілотну бронемашину Ripsaw (відео)

Система оснащена ракетами класу "земля-повітря", а система виявлення складається з цілої низки вбудованих датчиків. До їх числа входить радарна установка S-діапазону з п'ятьма окремими плоскими антенами активної електронної скануючої решітки.

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Американська компанія Rheinmetall на виставці Асоціації армії США (AUSA) представила версію некерованого міні-танка Ripsaw з величезною зенітною баштою, озброєною 30-мм автоматичною гарматою і ракетами класу "земля-повітря" малої дальності. Про це пишуть оглядачі The War Zone.

Повідомляється, що така комбінація з вежею Skyranger 30 пропонується насамперед як система боротьби з безпілотниками, але її можна використати і проти інших повітряних загроз, включно з крилатими ракетами та літаками, що летять низько.

Турель також може вести вогонь ракетами класу "земля-повітря" малої дальності з пускової установки, розташованої в лівій верхній частині задньої башти. У неї також може бути одночасно завантажено не менше двох ракет різних типів.

Як пускову установку для Skyranger 30 можуть використовувати ракети Stinger американського виробництва, Mistral європейського концерну MBDA і SkyKnight компанії Halcon з Об'єднаних Арабських Еміратів.

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На башті може бути встановлений легкий кулемет, призначений в основному для локальної самооборони і ведення вогню по наземних цілях. Систему також оснащено двома вбудованими дев'ятизарядними димовими гарнатометами, що дають змогу за потреби забезпечити скритність техніки.

Міні-танка Ripsaw

Також наземний безпілотник має цілу низку вбудованих датчиків. До їх числа входить радарна установка S-діапазону з п'ятьма окремими плоскими антенами активної електронної скануючої решітки. Також є пасивна система цілевказівки Fast Infrared Search and Track (FIRST). Вона є цінною альтернативою радара, особливо під час виявлення і супроводу малопомітних загроз або систем, що володіють РЕБ.

"Шасі Ripsaw M5, на якому встановлено вежу Skyranger 30, є останнім розвитком сімейства машин Ripsaw. Раніше M5 вже зустрічався з вежею меншого розміру, озброєною 30-мм гарматою, і армія США оцінювала цю конфігурацію", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, компанія Rheinmetall показала свій комплект автономії PATH A-Kit, який можна встановити на будь-яку механічну платформу і перетворити її на радіокерований транспорт. Фактично це навігаційна система, що забезпечує повністю автономний рух бойових транспортних засобів.