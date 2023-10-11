Міні-танк чи система ППО: у США представили безпілотну бронемашину Ripsaw (відео)
Система оснащена ракетами класу "земля-повітря", а система виявлення складається з цілої низки вбудованих датчиків. До їх числа входить радарна установка S-діапазону з п'ятьма окремими плоскими антенами активної електронної скануючої решітки.
Американська компанія Rheinmetall на виставці Асоціації армії США (AUSA) представила версію некерованого міні-танка Ripsaw з величезною зенітною баштою, озброєною 30-мм автоматичною гарматою і ракетами класу "земля-повітря" малої дальності. Про це пишуть оглядачі The War Zone.
Повідомляється, що така комбінація з вежею Skyranger 30 пропонується насамперед як система боротьби з безпілотниками, але її можна використати і проти інших повітряних загроз, включно з крилатими ракетами та літаками, що летять низько.
Турель також може вести вогонь ракетами класу "земля-повітря" малої дальності з пускової установки, розташованої в лівій верхній частині задньої башти. У неї також може бути одночасно завантажено не менше двох ракет різних типів.
Як пускову установку для Skyranger 30 можуть використовувати ракети Stinger американського виробництва, Mistral європейського концерну MBDA і SkyKnight компанії Halcon з Об'єднаних Арабських Еміратів.Важливо
На башті може бути встановлений легкий кулемет, призначений в основному для локальної самооборони і ведення вогню по наземних цілях. Систему також оснащено двома вбудованими дев'ятизарядними димовими гарнатометами, що дають змогу за потреби забезпечити скритність техніки.
Також наземний безпілотник має цілу низку вбудованих датчиків. До їх числа входить радарна установка S-діапазону з п'ятьма окремими плоскими антенами активної електронної скануючої решітки. Також є пасивна система цілевказівки Fast Infrared Search and Track (FIRST). Вона є цінною альтернативою радара, особливо під час виявлення і супроводу малопомітних загроз або систем, що володіють РЕБ.
"Шасі Ripsaw M5, на якому встановлено вежу Skyranger 30, є останнім розвитком сімейства машин Ripsaw. Раніше M5 вже зустрічався з вежею меншого розміру, озброєною 30-мм гарматою, і армія США оцінювала цю конфігурацію", — підсумували оглядачі.
Нагадаємо, компанія Rheinmetall показала свій комплект автономії PATH A-Kit, який можна встановити на будь-яку механічну платформу і перетворити її на радіокерований транспорт. Фактично це навігаційна система, що забезпечує повністю автономний рух бойових транспортних засобів.