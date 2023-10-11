Мини-танк или система ПВО: в США представили беспилотную бронемашину Ripsaw (видео)

Система оснащена ракетами класса "земля-воздух", а система обнаружения состоит из целого ряда встроенных датчиков. В их число входит радарная установка S-диапазона с пятью отдельными плоскими антеннами активной электронной сканирующей решетки.

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Американская компания Rheinmetall на выставке Ассоциации армии США (AUSA) представила версию неуправляемого мини-танка Ripsaw с огромной зенитной башней, вооруженной 30-мм автоматической пушкой и ракетами класса "земля-воздух" малой дальности. Об этом пишут обозреватели The War Zone.

Сообщается что такая комбинация с башней Skyranger 30 предлагается, в первую очередь, как система борьбы с беспилотниками, но может быть использована и против других воздушных угроз, включая крылатые ракеты и низколетящие самолеты.

Турель также может вести огонь ракетами класса "земля-воздух" малой дальности из пусковой установки, расположенной в левой верхней части задней башни. В нее также может быть одновременно загружено не менее двух ракет различных типов.

В качестве пусковой установки для Skyranger 30 могут использоваться ракеты Stinger американского производства, Mistral европейского концерна MBDA и SkyKnight компании Halcon из Объединенных Арабских Эмиратов.

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На башне может быть установлен легкий пулемет предназначенный в основном для локальной самообороны и ведения огня по наземным целям. Система также оснащена двумя встроенными девятизарядными дымовыми гарнатометами, позволяющих при необходимости обеспечить скрытность техники.

Мини-танка Ripsaw

Также наземный беспилотник имеет целый ряд встроенных датчиков. В их число входит радарная установка S-диапазона с пятью отдельными плоскими антеннами активной электронной сканирующей решетки. Также имеется пассивная система целеуказания Fast Infrared Search and Track (FIRST). Она является ценной альтернативой радару, особенно при обнаружении и сопровождении малозаметных угроз или систем, обладающими РЭБ.

"Шасси Ripsaw M5, на котором установлена башня Skyranger 30, является последним развитием семейства машин Ripsaw. Ранее M5 уже встречался с башней меньшего размера, вооруженной 30-мм пушкой, и армия США оценивала эту конфигурацию", — подытожили обозреватели.

Напомним, компания Rheinmetall показала свой комплект автономии PATH A-Kit, который можно установить на любую механическую платформу и превратить ее в радиоуправляемый транспорт. Фактически это навигационная система, обеспечивающая полностью автономное движение боевых транспортных средств.