Іранський режим мислить ідеологічними категоріями, — експерт про подальші дії Тегерана
За словами Михайла Гончара, "дипломатія на столі переговорів" перестала працювати, тому подальший розвиток подій на Близькому Сході залежатиме від політичної волі основних гравців.
Наразі Іран хоч і найімовірніше стоїть за атаками бойовиків палестинського ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, але намагається зважувати свої подальші кроки. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Третя світова війна вже розпочалася: чому західний світ не хоче її помічати" розповів експерт з безпеки відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Михайло Гончар.
"Але не варто забувати, іранський режим мислить ідеологічними категоріями, — пояснює він. — Завдяки зусиллям США він має можливість вийти з-під санкцій, що має відбутись десь за тиждень. Раптом всім цим знехтувати – здається нелогічним. Але для Ірану нормально. Беручи до уваги специфіку іранського режиму, вони можуть вирішити, що попереду "останній рішучий бій" — завдати удару по США, економічного удару. А американській адміністрації зараз щонайменше потрібна висока ціна на нафту — попереду вибори в США і рівень цін на стелах автозаправок. Це один з критеріїв по яким американці голосують за ту чи іншу політичну силу та кандидатів. Не можна виключати, що "коаліція зла" відважилась на такі екстремальні дії. Але однозначно, за подіями в Ізраїлі стоять й інші сценарії".
Тож багато що в питанні подальшого розгортання конфліктів може залежати від політичної волі основних гравців та дій на випередження, чого адміністрація Білого дома не демонструвала раніше у питанні України — "дипломатія на столі" не спрацьовує.
Більше читайте в матеріалі Фокуса: "Третя світова війна вже почалася: чому західний світ не хоче її помічати".
Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Зокрема, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали вторгнення до країни. 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.
Раніше йшлося, що Іран міг допомогти спланувати напад.