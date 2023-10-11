Іранський режим мислить ідеологічними категоріями, — експерт про подальші дії Тегерана

За словами Михайла Гончара, "дипломатія на столі переговорів" перестала працювати, тому подальший розвиток подій на Близькому Сході залежатиме від політичної волі основних гравців.

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Наразі Іран хоч і найімовірніше стоїть за атаками бойовиків палестинського ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, але намагається зважувати свої подальші кроки. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Третя світова війна вже розпочалася: чому західний світ не хоче її помічати" розповів експерт з безпеки відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Михайло Гончар.

"Але не варто забувати, іранський режим мислить ідеологічними категоріями, — пояснює він. — Завдяки зусиллям США він має можливість вийти з-під санкцій, що має відбутись десь за тиждень. Раптом всім цим знехтувати – здається нелогічним. Але для Ірану нормально. Беручи до уваги специфіку іранського режиму, вони можуть вирішити, що попереду "останній рішучий бій" — завдати удару по США, економічного удару. А американській адміністрації зараз щонайменше потрібна висока ціна на нафту — попереду вибори в США і рівень цін на стелах автозаправок. Це один з критеріїв по яким американці голосують за ту чи іншу політичну силу та кандидатів. Не можна виключати, що "коаліція зла" відважилась на такі екстремальні дії. Але однозначно, за подіями в Ізраїлі стоять й інші сценарії".

Тож багато що в питанні подальшого розгортання конфліктів може залежати від політичної волі основних гравців та дій на випередження, чого адміністрація Білого дома не демонструвала раніше у питанні України — "дипломатія на столі" не спрацьовує.

Більше читайте в матеріалі Фокуса: "Третя світова війна вже почалася: чому західний світ не хоче її помічати".

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Зокрема, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали вторгнення до країни. 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Раніше йшлося, що Іран міг допомогти спланувати напад.