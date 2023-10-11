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Военный Фокус Война в Израиле

Иранский режим мыслит идеологическими категориями, — эксперт о дальнейших действиях Тегерана

Иран, война в Израиле, санкции на Иране, Тегеран, ХАМАС, поддержка Палестины
Фото: Открытие источники | Эксперт рассказал, какие шаги в ближайшее время может предпринять Иран

По словам Михаила Гончара, "дипломатия на столе переговоров" перестала работать, поэтому дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке будет зависеть от политической воли основных игроков.

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Сейчас Иран хотя и вероятнее всего стоит за атаками боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, но пытается взвешивать свои дальнейшие шаги. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Третья мировая война уже началась: почему западный мир не хочет ее замечать" рассказал эксперт по безопасности отношений, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

"Но не стоит забывать, иранский режим мыслит идеологическими категориями, — объясняет он, — Благодаря усилиям США он имеет возможность выйти из-под санкций, что должно произойти где-то через неделю. Вдруг всем этим пренебречь — кажется нелогичным. Но для Ирана нормально. Принимая во внимание специфику иранского режима, они могут решить, что впереди "последний решительный бой" — нанести удар по США, экономический удар. А американской администрации сейчас как минимум нужна высокая цена на нефть — впереди выборы в США и уровень цен на стелах автозаправок. Это один из критериев по которым американцы голосуют за ту или иную политическую силу и кандидатов. Нельзя исключать, что "коалиция зла" решилась на такие экстремальные действия. Но однозначно, за событиями в Израиле стоят и другие сценарии".

Поэтому многое в вопросе дальнейшего развертывания конфликтов может зависеть от политической воли основных игроков и действий на опережение, чего администрация Белого дома не демонстрировала ранее в вопросе Украины — "дипломатия на столе" не срабатывает.

Больше читайте в материале Фокуса: "Третья мировая война уже началась: почему западный мир не хочет ее замечать".

Напомним, 7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности, было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. 8 октября Израиль официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Ранее говорилось, что Иран мог помочь спланировать нападение.