"Ми не запрошували росіян": бійці штурмових бригад розповіли про жорстокі бої на Донбасі

Як розповіли українські бійці, за кожен метр захопленої землі росіяни платять сотнями трупів. Воювати проти них важко, але солдати ЗСУ знають, за що б'ються.

Related video

Штурмовим бригадам ЗСУ завжди доручають найнебезпечніші та найризикованіші завдання. На сході України російські війська продовжують атакувати українські сили всіма видами зброї. Про це пише видання The New York Times.

Як розповів 45-річний командир підрозділу 95-ї десантно-штурмової бригади Євген, ЗС РФ використовують майже всю "номенклатуру" своїх озброєнь для атаки: від ручних гранат до 500-кілограмових бомб, що скидаються з літаків.

"У деяких місцях українські сили перейшли до оборони. В інших, зокрема в районі Бахмута, вони переходять у наступ. На більшій частині східного фронту вони просто б'ються, щоб утримати оборону під щоденним обстрілом", — ідеться в матеріалі.

Євген визнав, що його солдати втомилися після стількох місяців жорстоких боїв. Але вони знають, чому б'ються, сказав він, і це дає їм перевагу.

"Ми не запрошували сюди росіян, тому їх треба вигнати. Усі розуміють, що тут важко і можна втратити життя, але хтось повинен це робити", — сказав він.

Також Євген зазначив, що не розуміє російських солдатів. За кожен метр захопленої землі вони платять сотнями трупів. Яка в них може бути мотивація — йому незрозуміло.

Журналісти поспілкувалися з 32-річним командиром артилерійського підрозділу 80-ї десантно-штурмової бригади Ярославом. Він заявив, що завданнями артилерії завжди є підтримка піхоти, контрбатарейна боротьба і безпосереднє знищення противника.

"Неважливо, атака це чи оборона", — зазначив він.

За його словами, найголовніше — змусити "замовкнути" артилерію противника. Для цього навіть необов'язково вбивати російських солдатів.

"Бувають випадки, коли наші війська потрапляють під артилерійський вогонь противника. І щоб зберегти їхні життя, необхідно зробити так, щоб ворожа артилерія не могла працювати", — розповів Ярослав.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили 30 атак ЗС РФ на Лимано-Куп'янському напрямку. За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, ця ділянка фронту сьогодні є однією з найскладніших. Після певної паузи противник знову почав атакувати позиції Сил оборони.