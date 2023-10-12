Флагмани оборонки можуть зупинити роботу через дії Держаудитслужби, – ЗМІ (документ)

Офіс президента отримав листа від провідних підприємств щодо загрози припинення роботи через вимогу держаудиторів повернути прибуток у бюджет. Хоча виробники на ці кошти можуть відновлюватись після обстрілів та створювати нові зразки озброєння.

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В Офіс президента надійшов лист від провідних українських оборонних підприємств через загрозу повної зупинки діяльності від дій Державної аудиторської служби. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Одразу декілька підприємств, включно з держпідприємством "Павлоградський хімічний завод", КБ "Південне", ВО "Південний машинобудівний завод", надіслали листа в Офіс президента. В ньому йдеться про те, що оборонні підприємства можуть зупинитись через вимогу Держаудитслужби повернути прибутки державі.

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"Державна аудиторська служба провела аудит діяльності ДП "Український центр "Безпека" та Міністерства оборони України, які є розпорядниками бюджетних коштів. В висновках звіту аудиту є суми, які ДАСУ вважає порушенням з боку підприємств виконавців та пропонує розпорядникам коштів стягнути такі суми з підприємств", — йдеться у листі, який отримали журналісти.

Звернення державних оборонних компаній Звернення державних оборонних компаній

В Офісі президента відреагували на прохання провідних компаній. Керівник ОП Андрій Єрмак направив звернення премʼєр-міністру Денису Шмигалю й запропонував розглянути порушені питання й ужити заходів.

Реакція Єрмака на звернення держпідприємств

Суть конфлікту між Держаудитслужбою та оборонними підприємствами

Держаудитслужба посилається на недійсну постанову Кабміну, яку можна трактувати так, що державним компаніям заборонено отримувати прибуток під час виконання державних замовлень. Відтак гроші вважаються збитком держави й аудитори вимагають їх повернути у бюджет.

До цього КБ "Луч" та "Українська бронетехніка" звертали увагу, що їм потрібні обігові кошти. Вони витрачаються на ремонт підприємств у разі ударів окупантів, на нові розробки та диверсифікацію виробництва. При цьому Верховна Рада прийняла постанову №10071, яка має зняти вимогу Держаудитслужби, проте досі цього не відбулось.

Нагадаємо, 9 жовтня ДККБ "Луч" знову звернулось до влади через дії Держаудиту. Вони продовжують вимагати повернення грошей у бюджет.