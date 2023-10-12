Флагманы оборонки могут остановить работу из-за действий Госаудитслужбы, — СМИ (документ)

Офис президента получил письмо от ведущих предприятий об угрозе прекращения работы из-за требования госаудиторов вернуть прибыль в бюджет. Хотя производители на эти средства могут восстанавливаться после обстрелов и создавать новые образцы вооружения.

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В Офис президента поступило письмо от ведущих украинских оборонных предприятий из-за угрозы полной остановки деятельности от действий Государственной аудиторской службы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу несколько предприятий, включая госпредприятие "Павлоградский химический завод", КБ "Южное", ПО "Южный машиностроительный завод", направили письмо в Офис президента. В нем говорится о том, что оборонные предприятия могут остановиться из-за требования Госаудитслужбы вернуть доходы государству.

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"Государственная аудиторская служба провела аудит деятельности ГП "Украинский центр "Безопасность" и Министерства обороны Украины, которые являются распорядителями бюджетных средств. В выводах отчета аудита есть суммы, которые ГАСУ считает нарушением со стороны предприятий исполнителей и предлагает распорядителям средств взыскать такие суммы с предприятий", — говорится в письме, которое получили журналисты.

Обращение государственных оборонных компаний Обращение государственных оборонных компаний

В Офисе президента отреагировали на просьбу ведущих компаний. Руководитель ОП Андрей Ермак направил обращение премьер-министру Денису Шмыгалю и предложил рассмотреть поднятые вопросы и принять меры.

Реакция Ермака на обращения госпредприятий

Суть конфликта между Госаудитслужбой и оборонными предприятиями

Госаудитслужба ссылается на недействительное постановление Кабмина, которое можно трактовать так, что государственным компаниям запрещено получать прибыль при выполнении государственных заказов. Поэтому деньги считаются убытком государства и аудиторы требуют их вернуть в бюджет.

До этого КБ "Луч" и "Украинская бронетехника" обращали внимание, что им нужны оборотные средства. Они тратятся на ремонт предприятий в случае ударов оккупантов, на новые разработки и диверсификацию производства. При этом Верховная Рада приняла постановление №10071, которое должно снять требование Госаудитслужбы, однако до сих пор этого не произошло.

Напомним, 9 октября ГККБ "Луч" снова обратилось к власти из-за действий Госаудита. Они продолжают требовать возврата денег в бюджет.