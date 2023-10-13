РФ хоче відвернути США від України: Кремль балансує між Ізраїлем і ХАМАСом, — AP

За словами журналістів, Росія хоче зберегти зв'язки з Ізраїлем і з ХАМАСом, а також збільшити свій вплив на Близькому Сході, зігравши роль миротворця.

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У війні між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу Кремль намагається не займати нічию сторону, тонко балансуючи між двома сторонами конфлікту. Про це пише видання Associated Press.

За словами журналістів, Росія хоче зберегти зв'язки з Ізраїлем і з ХАМАСом, а також збільшити свій вплив на Близькому Сході, зігравши роль миротворця.

Видання пише, що Москва також спробувала представити військові дії в Ізраїлі як провал політики США. Керівництво Кремля дуже сподівається, що ці події відвернуть США від вторгнення російської армії в Україну.

Журналісти зазначили, що президент Росії Володимир Путін заявив, що причина війни криється в нездатності створити палестинську державу відповідно до резолюцій ООН. На його думку, це "груба несправедливість".

У матеріалі сказано, що заклики Путіна до обох сторін не атакувати мирних жителів свідчать про те, що Москва намагається дотримуватися збалансованого підходу і вести переговори як з Єрусалимом, так і з терористами.

Видання зазначило, що Володимир Путін, прийшовши до влади, вирішив відновити зв'язки з Близьким Сходом, які сильно ослабли після розвалу Радянського Союзу. РФ навіть приєдналася до групи миротворців: США, ЄС і ООН. Щоправда, Москва зіграла куди менш значну роль у зусиллях зберегти мир у регіоні, якщо порівнювати з Вашингтоном.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що у США є ресурси для того, щоб підтримувати Україну та Ізраїль одночасно. Штати непохитні в підтримці Києва і права України захищати суверенітет. Також в Америці приголомшені масштабними звірствами, які чинить ХАМАС в Ізраїлі.