Війна в Ізраїлі почала нову дипломатичну битву між Україною та Росією, — NYT

За словами журналістів, Україна розпочала кампанію, спрямовану на те, щоб представити Росію як партнера терористів ХАМАСу. Кремль хоче виставити подію як провал політики Заходу і, зокрема, США.

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Після того, як терористи ХАМАСу атакували поселення на території Ізраїлю біля сектору Газа, Україна та Росія розпочали нову дипломатичну битву. Про це повідомляє видання New York Times.

Повідомляється, що Україна намагається представити себе на міжнародній арені як друга Ізраїлю, а РФ хоче переконати всіх у зворотному. Крім того, те, що сталося, Кремль хоче виставити як провал політики Заходу і, зокрема, США.

За словами журналістів, Україна розпочала кампанію, спрямовану на те, щоб представити Росію як партнера терористів ХАМАСу. Кремль використовує війну в Ізраїлі, щоб посіяти хаос і ворожість у регіоні.

У матеріалі йдеться про те, що ситуація в Ізраїлі дала Києву можливість привернути увагу Заходу до співпраці ХАМАСу та Ірану, який передав Росії дрони для ударів по території України.

Журналісти зазначили, що президент України Володимир Зеленський має покращити стосунки з лідерами США та Європи, говорячи про небезпеку з боку Ірану.

Нагадаємо, що 10 жовтня в ГУР заявили, що Москва надала українське озброєння бойовикам ХАМАСу. Російська Федерація передала ісламським бойовикам озброєння, яке захопила у війні на території України. Російські ПВК взаємодіють із ХАМАС, обмінюючись досвідом ведення бойових дій, кажуть у розвідці.

Також ЗМІ повідомляли, що Зеленський надіслав запит на візит до Ізраїлю. За інформацією журналістів, переговори про планування поїздки українського президента вже почалися. Напередодні він закликав світових лідерів зробити те саме.