Сили оборони отримали перший автомобіль Gurkha в модифікації швидкої допомоги (фото)

Повнопривідний бронеавтомобіль має високі характеристики прохідності і може проїхати з пробитими шинами до 150 км. Це означає, що машина не застрягне на полі бою в разі, якщо потрапить під обстріл.

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Військові медики Збройних сил України отримали перший автомобіль Gurkha, призначений для евакуації поранених бійців із лінії фронту. Як повідомила 16 жовтня пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, це перша бронемашина швидкої допомоги з 13, які були замовлені через платформу United 24.

"Перша броньована машина швидкої допомоги, придбана "Медичними закупівлями України" за кошти, зібрані в межах ініціативи UNITED24 (вартістю 9 532 000 гривень), уже в Україні", — ідеться в повідомленні.

За даними пресслужби, автомобілі насамперед допоможуть українським медикам перевозити поранених бійців Сил оборони з передової до найближчого медичного пункту. Для цього Gurkha володіє необхідними характеристиками захисту — а саме натовським стандартом STANAG 4569 другого рівня.

Також бронемашини, створені канадським виробником Terradyne Armored Vehicles, мають високу прохідність і можуть пересуватися польовими і розбитими дорогами в районах ведення бойових дій.

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Серед особливостей повнопривідного автомобіля — "автовзуття", тобто можливість їздити зі спущеними шинами. Зазначається, що в разі втрати тиску бронемашина може проїхати відстань від 50 до 150 км залежно від стану дороги та завантаженості авто.

"На практиці в нашій реальності це означає: якщо шина проб'ється осколком, "швидка" не стане посеред поля під обстрілами". — підкреслили в МОЗ.

Раніше повідомлялося, що на передовій засвітилася колона рідкісних українських машин БМП-1ТС. Уперше ці машини було представлено на військовому параді в Києві 2021 року, тепер же машини попрямували на фронт у складі 5-ї штурмової бригади.