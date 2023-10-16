Силы обороны получили первый автомобиль Gurkha в модификации скорой помощи (фото)

Полноприводный бронеавтомобиль обладает высокими характеристиками проходимости и может проехать с пробитыми шинами до 150 км. Это означает, что машина не застрянет на поле боя в случае, если попадет под обстрел.

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Военные медики Вооруженных сил Украины получили первый автомобиль Gurkha, предназначенный для эвакуации раненых бойцов с линии фронта. Как сообщила 16 октября пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, это первая бронемашина скорой помощи из 13, которые были заказаны через платформу United 24.

"Первая бронированная машина скорой помощи, приобретенная "Медицинскими закупками Украины" на средства, собранные в рамках инициативы UNITED24 (стоимостью 9 532 000 гривен), уже в Украине", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, автомобили прежде всего помогут украинским медикам перевозить раненых бойцов Сил обороны с передовой до ближайшего медицинского пункта. Для этого Gurkha обладает необходимыми характеристиками защиты — а именно натовскому стандарту STANAG 4569 второго уровня.

Также бронемашины, созданные канадским производителем Terradyne Armored Vehicles, обладают высокой проходимостью и могут передвигаться по полевым и разбитым дорогам в районах ведения боевых действий.

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Среди особенностей полноприводного автомобиля — "автообувь", то есть возможность ездить со спущенными шинами. Отмечается, что в случае потери давления бронемашина может проехать расстояние от 50 до 150 км в зависимости от состояния дороги и загруженности авто.

"На практике в нашей реальности это означает: если шина пробьется осколком, "скорая" не станет посреди поля под обстрелами". — подчеркнули в Минздраве.

Ранее сообщалось, что на передовой засветилась колонна редких украинских машин БМП-1ТС. Впервые эти машины были представлены на военном параде в Киеве в 2021 году, теперь же машины направились на фронт в составе 5-я штурмовой бригады.