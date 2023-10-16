Звикли до безкарності: у Луганську росіяни на БТР наїхали на легковик із людьми (відео)
Як зазначив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, росіяни на тимчасово окупованих територіях не просто не дотримуються ПДР, вони зовсім не звертають увагу на людей.
Російський бронетранспортер переїхав цивільний автомобіль у тимчасово захопленому Луганську. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"В окупованому Луганську БТР переїхав цивільний автомобіль", — ідеться в повідомленні.
За його словами, загарбники не звертають увагу на правила дорожнього руху або людей.
"Схожа ситуація на окупованих територіях уже звична справа. Нещодавно вантажівка з відмітками "V" і "Z" збила жінку на пішохідному переході й навіть не зупинилася", — зазначив Лисогор.
Він також додав, що росіяни на тимчасово окупованих територіях ні за що не несуть відповідальності й звикли до повної безкарності.
"Скільки б окупанти не розповідали через постановочні сюжети в "ЗМІ" про те, як добре живуть окуповані українські міста, — весь світ бачить правду. Ось так, у центрі міста кого завгодно може просто переїхати БТР або вантажівка. І ніхто не понесе за це ніякої відповідальності. Російські "солдати" вже звикли до повної безкарності", — підсумував Лисогор.
Нагадаємо, 13 жовтня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в Херсонській області російські окупанти з дрона атакували цивільне авто, яке їхало по місту Берислав. Постраждало подружжя, яке перебувало в салоні.
Також у ніч проти 13 жовтня війська ЗС РФ використали запалювальні снаряди з фосфором над позиціями ЗСУ в Авдіївці у Донецькій області. Міжнародні організації помітили використання фосфору в Секторі Гази, однак аналогічних подій в Україні "вони не бачать".