Звикли до безкарності: у Луганську росіяни на БТР наїхали на легковик з людьми (відео)

Як зазначив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, росіяни на тимчасово окупованих територіях не просто не дотримуються ПДР, вони зовсім не звертають увагу на людей.

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Російський бронетранспортер переїхав цивільний автомобіль у тимчасово захопленому Луганську. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"В окупованому Луганську БТР переїхав цивільний автомобіль", — йдеться у повідомленні.

За його словами, загарбники не звертають увагу на правила дорожнього руху або людей.

"Схожа ситуація на окупованих територіях вже звична справа. Нещодавно вантажівка з відмітками "V" і "Z" збила жінку на пішохідному переході і навіть не зупинилася", — зазначив Лисогор.

Він також додав, що росіяни на тимчасово окупованих територіях ні за що не несуть відповідальності та звикли до повної безкарності.

"Скільки б окупанти не розповідали через постановочні сюжети в "ЗМІ" про те, як добре живуть окуповані українські міста – весь світ бачить правду. Ось так, в центрі міста кого завгодно може просто переїхати БТР, або вантажівка. І ніхто не понесе за це ніякої відповідальності. російські "солдати" вже звикли до повної безкарності", — підсумував Лисогор.

Нагадаємо, 13 жовтня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в Херсонській області російські окупанти з дрона атакували цивільне авто, яке їхало містом Берислав. Постраждало подружжя, яке перебувало в салоні.

Також в ніч проти 13 жовтня війська ЗС РФ використали запалювальні снаряди з фосфором над позиціями ЗСУ у Авдіївці у Донецькій області. Міжнародні організації помітили використання фосфору у Секторі Гази, однак аналогічних подій в Україні "вони не бачать".